-IMF'YE GÖRE ÇİN YÜZDE 9,6 BÜYÜYECEK JOHANNESBURG (A.A) - 25.01.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 büyümesini beklediğini bildirdi. IMF, güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm raporunu Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde açıkladı. IMF, raporda, geçen yıl ekim ayında bu yıl için yüzde 4,2 olarak tahmin ettiği küresel ekonomideki büyümeyi yüzde 4,4'e yükseltti. IMF, küresel ekonominin 2012 yılında ise yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü. ABD'deki vergi kesintileri paketinin küresel ekonomideki toparlanmayı destekleyeceğini ve bu paketin ABD'de büyümeye katkısının ise yüzde 0,5 olacağını tahmin eden IMF, Japonya'daki ekonomiyi teşvik paketinin de küresel ekonomideki ılımlı toparlanmayı sürdürmeye yardımcı olacağını bildirdi. Gelişmiş ekonomilerin küresel ekonomik toparlanma için halen büyük risk teşkil ettiğine işaret edilen raporda, özellikle Avrupa'daki borç krizinden kaynaklı aşağı yönlü riskler ve diğer birçok gelişmiş ülkedeki yüksek borç seviyeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Raporda, Avro Bölgesi'ndeki sorunların üstesinden gelmek için ''kapsamlı, hızlı ve kararlı siyasi tutum alınmasına'' ihtiyaç olduğu vurgulandı. Gelişmiş ekonomilerin daha önce 2011 yılı için yüzde 2,2 olan büyüme tahminini yüzde 2,5'e çıkaran, bu ekonomilerin 2012 yılında ise yüzde 2,5 büyüyeceğini öngören IMF, ancak bu büyüme oranının yüksek işsizlik oranını düşürmede yeterli olmayacağına dikkati çekti. IMF, gelişmiş ülkelerin büyümeyi desteklemek için gevşek para politikalarını sürdürmeye ihtiyacı olduğuna işaret etti. -BÜYÜME ORANLARI- IMF, geçen yıl ekim ayında yüzde 2,3 olarak tahmin ettiği ABD'nin bu yıl için büyüme oranı tahminini yüzde 3'e yükseltti. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin 2012 yılında ise yüzde 2,7 büyümesi bekleniyor. Japonya'nın bu yıl yüzde 1,6, gelecek yıl yüzde 1,8 büyüyeceğini öngören IMF, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,5, 2012 yılında yüzde 1,7 büyüyeceğini tahmin ediyor. Almanya'nın güçlü iç talep nedeniyle bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 2,2'ye çıkaran IMF'ye göre, Fransa ise 2011 yılında yüzde 1,6 büyüyecek. İngiltere'nin bu yıl için yüzde 2 olan büyüme tahmini ise değişmedi. Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin arasında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin canlı büyüme oranlarını sürdüreceğini belirten IMF, bu ülkelerde enflasyon baskılarının arttığı uyarısında bulundu. Gelişmekte olan ülkelerin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 6,4'den yüzde 6,5'e çıkaran IMF, bu ülkelerin 2012 yılında da yüzde 6,5 büyüme oranını koruyacağını öngörüyor. IMF tahminlerine göre, Çin bu yıl yüzde 9,6, gelecek yıl yüzde 9,5, Brezilya bu yıl yüzde 4,5 gelecek yıl yüzde 4,1 ve Hindistan 2011 yılında yüzde 8,4 büyüyecek. Özel yatırımların gelişmekte olan ekonomilere güçlü akışının muhtemelen devam edeceğini belirten IMF, şu anda gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli riski enflasyon olduğunu ve sıkı para politikalarına ihtiyaç olduğunu kaydetti. IMF, gelişmekte olan ülkelerin küresel tüketimin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu, bu ekonomilerdeki bir yavaşlamanın ''küresel ekonomideki toparlanmaya ciddi darbe indireceği'' uyarısında bulundu.