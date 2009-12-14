T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, krizi iyi yönettiklerini belirterek, "Önceki hükümetler gibi IMF'nin empoze ettiği programlarla krizi yönetmedik. IMF'ye el açmadık, kendi tedbirlerimizi açıkladık" dedi.





TBMM Genel Kurulu'nda, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde ilk gün görüşmeleri yapılıyor.



Sunuş konuşmasını yapan Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin, birçok yönüyle aslında küresel finans krizinden en az etkilenen ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin, hükümetleri dönemindeki güçlü performansıyla dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olduğunu, küresel krize rağmen bu konumunu da koruduğunu söyleyen Şimşek, "Terör gibi kronik bir sorun olan enflasyon sorununu çözdük" dedi.



Ürün ve pazar çeşitliliğinde sağladıkları başarı ile ihracat performansının, ekim ayından itibaren yeniden artış eğilimine girdiğine işaret eden Şimşek, aralık ayında da ihracattaki artışın çift haneli olmasını beklediklerini açıkladı.



Krizle birlikte, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işsizliğin arttığını bildiren Şimşek, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında tarımdışı istihdam yaratmada en yüksek performansı gösteren ülkelerin başında geldiğini söyledi.





"Kendi yağımızla kavrulduk"



Hükümetin, küresel krizi iyi yönettiğini söyleyen Şimşek, "Her şeyden önce bu krizi biz yönettik. Bizden önceki dönemlerde olduğu gibi, IMF gibi uluslararası kuruluşlara el açmadık" diye konuştu.



Şimşek, "1993-1994 ve 2000-2001 krizleri Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden yani kötü yönetiminden doğan krizlerdir. IMF'nin verdiği kaynaklarla ve IMF'nin empoze ettiği programlarla bu krizler yönetilmiştir. 2008 yılında küresel krizin derinleşmesiyle birlikte birçok ülke IMF'den yardım talep etti ve IMF'nin koşullarını hemen kabul etti. Biz ise kendi yağımızla kavrulduk. 'Kaynak, Türkiye'dir' dedik. Krize karşı kendi tedbirlerimizi açıkladık" dedi.





"Türkiye, kredi notu 2 kademe artan tek ülke"



Kriz yönetiminde aldıkları tedbirler sonucunda başarılı olduklarını savunan Şimşek, birçok ülkenin kredi notunun indirildiğini, Türkiye'nin de içinde yer aldığı sadece 13 ülkenin kredi notunun artırıldığını kaydetti.



Şimşek, "Dünyada son 60 yılın en büyük krizinin yaşandığı bir dönemde Türkiye, kredi notu 2 kademe artan tek ülkedir. Eğer iddia edildiği gibi en fazla etkilenen ülkelerden birisi olsaydık, Türkiye'nin kredi notu 2 kademe birden yükseltilir miydi? Bugün Türkiye, kriz ortamında pozitif görünüme sahip olan nadir ülkelerden biridir. Türkiye, 1-2 yıl içinde kredi notu 'Yatırım Yapılabilir' düzeyine çıkartılması beklenen 10 ülke arasında yer almaktadır" diye konuştu.





"Türkiye güvenli bir limandır"



Bu senenin dördüncü çeyreğinden itibaren, ekonomide toparlanmanın başlandığını belirten Şimşek, IMF'nin son raporuna göre, 2009 yılının son çeyreğinde G-20 ülkeleri arasında büyüyecek 8 ülkeden birisinin Türkiye olacağını kaydetti.



Ekonomideki güçlü toparlanma, sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranı gibi verilerine dikkati çeken Şimşek, "Bunların hepsi tesadüf olabilir mi? Bunlar, bilinçli, kararlı, kapsamlı ve proaktif politikalar uygulamamızın bir sonucudur. Şunu artık herkes bilmelidir ki, Türkiye'de cazip yatırım fırsatları vardır ve Türkiye güvenli bir limandır. Türkiye'ye olan güven devam ediyor. Siz de buna inanın ve güvenin" dedi.





"Ülkemize ve milletimizi hayırlı olsun"



2008 yılı kesin hesabına ilişkin bilgiler de veren Şimşek, "2010 yılı bütçesi, Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde gözeten bir bütçedir. Mevcut şartların üzerine inşa edilmiştir. Gerçekçi ve istikrarı sağlamaya yöneliktir" diye konuştu.



Bütün kararları geleceğin güçlü Türkiyesi için aldıklarını belirten Şimşek, "Siyasi kaygılarla alınan kısa vadeli kararların sonucunu geçmiş dönemlerde hep birlikte gördük. Siyasi sorumluluk ve riskleri de üstlenmek suretiyle hükümetlerimiz Türkiye için gerekeni kararlılıkla yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir" dedi.