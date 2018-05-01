IMF'ten Türkiye'ye aşırı ısınma uyarısı: Büyüme yüzde 4'ün üzerinde devam ederse işaretler artar

Hükümetin Türkiye ekonomisinin 2018’de yüzde 5.5 büyüyeceği yönündeki tahmini değerlendiren Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, verilerin beklentilere uygun gelmesi halinde büyümenin ‘aşırı ısınmaya katkı sağlayacağı yorumunda bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2017’de potansiyelin üstüne çıkan şekilde büyümesinin yüksek enflasyon ve cari açık gibi aşırı ısınma işaretlerini beraberinde getirdiğini kaydeden McGettigan, “Bizim görüşümüz ekonominin bu yıl yüzde 5,5 seviyesinde büyüme devam etmesinin aşırı ısınmaya katkı sağlayacağı yönünde. Elbette, potansiyel büyüme hakkında farklı düşünceler için zemin var. Bu, 4.Madde Konsültasyon görüşmelerindeki ana konulardan biriydi ve bu görüşmeleri sürdüreceğiz“ dedi.

"Faiz artırım kararı doğru yönde atılan bir adım"

Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizini 75 baz puan yükseltme kararını ‘kesinlikle doğru yönde atılan bir adım’ olarak nitelendiren McGettigan, cari açık ve enflasyonun artmasında petrol fiyatları gibi Türkiye'nin kontrolünde olmayan faktörlerin önemli rol oynadığını belirtti ve TCMB ile hükümetin kontrolündeki etkenler açısından yapılabileceği çok şey olduğunu dile getirdi.

IMF'nin Washington'daki merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan McGettigan’ın Türkiye’ye yönelik değerlendirmeleri şöyle:

-Geçen sene reel gayri safi yurtiçi hasıla artışı neredeyse yüzde 7,5’e ulaşmakla kalmadı, Türk ekonomisi 1 milyon kişiye istihdam sağladı. Bu gerçekten etkileyici bir performans, darbe girişimi sonrasındaki yavaşlamadan fevkalade bir toparlanma.

"Reformların tamamıyla uygulanması, iş gücü piyasasının daha da iyileşmesini sağlayacaktır"

-Türkiye, 2000’li yılların başında yaşanan krizden sonra uygulanan politikalarla, sosyoekonomik göstergeleri sadece kendi içinde değil, birçok diğer ülkeye kıyasla çarpıcı şekilde iyileştirdi. Buna örnek olarak sadece birkaç istatistik vereceğim. Bu dönemde, Türkiye’de reel gelirler ikiye katlandı ve Türkiye orta yüksek gelir grubuna yükseldi. Fakirlik oranı yarı yarıya düştü. Yaşam beklentisi uzadı. Okula gitme ve mezun olma oranları tüm eğitim seviyelerinde yükseldi. Cinsiyet farkı azaldı. Bunların hepsi önemli başarılar.

-Reformların tamamıyla uygulanması, iş gücü piyasasının daha da iyileşmesini sağlayacaktır. Ayrıca, kıdem tazminatı reformunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de kıdem tazminatı çok yüksek ve bu iş verenler için büyük yük oluşturuyor. Ücretlerde geriye dönük endekslenme ve asgari ücret artışları da dikkatle ele alınması gereken konular.

-Bizim bakış açımız, iyi hedeflenmiş ek reformlar için mevcut güçlü konjektürel büyümeden yararlanılmasını öngörüyor. Birçok reform hayata geçirildi ancak daha fazlasına ihtiyaç var.