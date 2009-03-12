IMF'nin yeni paketi doları 1.72'ye çekti

Dolar kotasyonları

Borsada günlük artış yüzde 1.10 oldu

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Asya ve Avrupa borsaları

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi

New York Borsası, güne düşüşle başladı

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in IMF'nin görüşmelerin tıkanmasına neden olan bazı konularda esneklik tanıyacağını söylemesi ve eş zamanlı olarak IMF’nin yeni bir paket hazırladığını ve Türkiye’den davet betlediğini açıklaması dövizin satış fiyatını geriye çekti. İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,7270 TL, Euro 2,2100 TL'den işlem görüyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7340 lira olan dolar, güne 1,7500 liradan, 2,2150 lira olan Euro 2,2300 liradan başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.30 itibarıyla, alışta en düşük 1,7305 TL, en yüksek 1,7380 TL, satışta en düşük 1,7400 TL, en yüksek 1,7490 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,10 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 256,92 puan yükselerek 23.539,49 puandan kapandı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,08 puan artarak yüzde 15,13'e çıktı. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,86'dan kapandı.Bu kâğıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,77, bileşik getirisi yüzde 15,05 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2790, sterlin-dolar paritesi 1,3760, yen-dolar paritesi ise 97,60 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı. Nikkei Endeksi, yüzde 2,4 oranında değer kaybederek 7.198,25 puandan kapandı. Borsanın düşmesinde, küresel ekonomik kaygılar etkili oldu.Hong Kong Borsası yatay bir seyir izleyerek günü kapatırken, Singapur, Avustralya, Çin ve Tayvan'da borsa geriledi.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,69, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,49 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,59 geriledi.Brüksel'de de borsa yüzde 0,03, Madrid'de yüzde 2,28'e düştü.ABD tipi hafif ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 82 sent artarak varili 43,15 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 87 sent değer kazanarak varili 42,27 dolardan işlem görüyor.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,03 azalarak 6,928.17 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,22 değer kaybedip 1,368.69 puandan kapandı.