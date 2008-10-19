IMF’nin Türk meleği Ukrayna’da

Krizde ağır yara alan Ukrayna, IMF’den acil yardım istedi. IMF kurtuluş reçetesini hazırlama görevini Ceyla Pazarbaşıoğlu’na verdi. IMF’nin Ukrayna Masası Şefliği’ne atadığı Pazarbaşıoğlu’nun, Ukrayna’ya 14 milyar dolarlık acil kredi sağlaması bekleniyor.



Küresel mali krizin olumsuz etkilerini kritik derecede hissetmeye başlayan eski Sovyet Cumhuriyeti Ukrayna’nın imdat çağrısına Uluslararası Para Fonu (IMF) yetişince, Ukrayna’nın kaderi Türk kızı Ceyla Pazarbaşıoğlu’na emanet edildi. Pazarbaşıoğlu başkanlığındaki heyetin hazırlayacağı raporun ardından IMF’nin Ukrayna’ya 10 ile 14 milyar dolar arasında bir kredi vermesi bekleniyor. Ukrayna bu parayı, finans sisteminde istikrarın yeniden sağlanması amacıyla kullanacak.



Rapor hazırlanıyor



Önceki gün Ukrayna başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ile Başbakan Yuliya Timoşenko başta olmak üzere üst düzey yöneticilerle ülke ekonomisini değerlendirme toplantıları yapan IMF Ukrayna Masası Şefi Ceyla Pazarbaşıoğlu, önümüzdeki günlerde hazırlayacağı raporla IMF’in Ukrayna’ya açacağı kredinin çerçevesini belirleyecek. Pazarbaşıoğlu, görüşmelerden sonra "IMF geride kalan doğu Avrupa ülkeleri gibi Ukrayna’ya da yardım eli uzatmaya hazır, çıkış yolu bulunacağına inanıyoruz" dedi. Pazarbaşıoğlu, ilgili ülke raporunu önümüzdeki hafta bitirerek IMF onayına sunacaklarını açıkladı.



Pazarbaşıoğlu ile görüşmesinin ardından halka sakinleştirici açıklamalar yapan Başbakan Timoşenko, şöyle konuştu: "Aslında şu an biz kendi kendimize yeterliyiz. IMF ile görüşmemiz önümüzdeki yıla yönelik durumla ilgili. Bu yılki kalkınma tempomuz oldukça yüksek, ancak önümüzdeki yıl refinanse edilmemiş büyük bütçe açığımız var. Temel ihracat kalemlerimiz demir çelik ve kimya sanayine dış pazarlarda talebin azaldığını düşünerek görüşmelere başladık."



Ancak muhalefet, bu yardımın neden Rusya yerine IMF’ten istendiği konusunda eleştirilere başladı.



Derviş’e danışmanlık yapmıştı



Başkanlığını yaptığı heyetle Ukrayna’da en az bir hafta kalması beklenen Ceyla Pazarbaşıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Pazarbaşıoğlu 1992 ile 1998 yılları arasında IMF’de çalışarak, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Gana, Kore, Türkiye, Tayland ve Rusya operasyonlarında görev alan Pazarbaşıoğlu, 2001’e kadar ABN Amro’da direktör olarak çalıştı. Pazarbaşıoğlu, 2001 krizi ile birlikte Türkiye’ye gelen Kemal Derviş’in ekibinde yer alarak, bankacılık konusundaki bilgilerini aktardı. Temmuz 2001’de BDDK’ya atanan Pazarbaşıoğlu, Engin Akçakoca’nın yardımcılarından biri oldu. Haziran 2003’te BDDK’dan ayrılan Pazarbaşıoğlu, ABD’ye giderek yeniden IMF’de çalışmaya başladı. Ceyla Pazarbaşıoğlu, uluslararası dalgalanmanın yaşandığı böyle bir dönemde de IMF Ukrayna Masası Şefliğine getirildi.

