-IMF'NİN TERCİHİ ABD VE İNGİLİZ TAHVİLLERİ WASHINGTON (A.A) - 12.07.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), 2010-2011 döneminde Alman, Fransız ve Japon hazine kağıtlarını elinden çıkarma yoluna giderken, ABD ve İngiltere'nin devlet tahvillerini satın almayı tercih etti. IMF yayımladığı 30 Nisan'da sona eren 2010-2011 dönemine ait yıllık finansal raporunda, 2009-2010 mali yılında yatırım hesaplarının yüzde 0,2'sini oluşturan Fransız devlet tahvillerini sattığını açıkladı. Bu oranın, 15 milyon avro ile Fransız devlet tahvillerinin yüzde 0,001'inden daha azını oluşturduğu belirtiliyor. IMF'nin elinde 1,82 milyar dolar ile en fazla ABD'nin hazine kağıtları bulunuyor. IMF'nin sahip olduğu ABD devlet tahvilleri 2010-2011 döneminde bir önceki mali yıla göre yüzde 14 oranında artış kaydetti. Almanya'nın IMF'te bulunan devlet tahvilleri ise geçen mali yılda bir öncekine göre yüzde 4 azalarak 1,02 milyar avroya geriledi. Deprem ve tsunami felaketinin neden olduğu zararları telafi etmek için yoğun çaba sarf eden Japonya'nın IMF'teki devlet tahvilleri ise 2010-2011 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 35 oranında azalarak 36,8 milyar yene geriledi. Buna karşın IMF, geçen mali yılda daha fazla İngiliz hazine kağıdı satın aldı. Fon, elindeki İngiliz hazine kağıtlarını 2010-2011 mali döneminde bir önceki mali yıla göre yüzde 59 oranında artırarak 234 milyon sterline çıkardı. Geçen mali yılın sonunda Fonun yatırımlarının yüzde 77'sini devlet tahvilleri ve Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) varlıkları oluşturdu. Bir önceki mali yılda bu oran yüzde 56 düzeyinde bulunuyordu.