IMF'nin Suriye raporu: IŞİD’in, Türkiye’ye petrol sattığına dair göstergeler var

IMF uzmanları tarafından hazırlanan, "Suriye'nin Çatışma Ekonomisi" başlıklı bir raporda, "IŞİD'ın günde 30 ila 80 bin varil ham petrolü, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye ile Suriye sattığına yönelik göstergeler var." denildi.

Suriye hükümetinin IŞİD ve Kürtlerden petrol aldığı, IŞİD kontrolündeki bir barajın bakımını yaptığı değerlendirmesinin yer aldığı IMF raporunda, "Haberler aynı zamanda Suriye hükümetinin, IŞİD ya da Kürtlerle, rejim kontrolündeki alanlara su ve enerji gibi temel hizmetlerin temini yanında, Suriye hampetrolünü ve gazını almak için anlaşmaya vardığını belirtiyor" ifadeleri yer aldı.

noktadergisi'nin haberine göre, Y. Sayigh'in Carnegie Endowment için yazdığı "The War Over Syria's Gas Fields" makalesinin kaynak olarak da gösterildiği raporda, öne çıkan bölümler şöyle:

"- Özellikle Halep çevresindeki şirket ve girişimcilerin ülkeyi terk edip sermaye ve donanımlarını komşu ülkelere götürdüklerine yönelik söze dayalı kanıtlar var. Örneğin birçok Suriyeli küçük ve orta ölçekli girişim ve girişimcinin üretimlerini Türkiye'ye kaydırdıkları ve ürettikleri malları tekrar Suriye'ye sattıkları iddia ediliyor. 2014 yılında, Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yeniden, 2012'deki 500 milyon dolarlık seviyesinden, kriz öncesindeki 1.8 milyar dolarlık düzeyine gelirken, Suriyeliler Türkiye'de yeni tescil edilen işlerin yüzde 26'sına sahipti.

- Kamu hizmetlerinin ülke genelindeki durumu değişken. Hükümetin bütçeye odaklandığı ve harcamaların büyük ölçüde eğitim, yol bakımı, gıda, yakıt, ilaç ve kamuda maaş ve emekli ücretlerine gittiği varsayılıyor.

"IŞİD, Irak Ürdün, Lübnan ve Türkiye'ye petrol satıyor"

- Hükümet belediye varlıklarının özel kişilerce işletebileceğini ilan etti. Haberler aynı zamanda Suriye hükümetinin, IŞİD ya da Kürtlerle, rejim kontrolündeki alanlara su ve enerji gibi temel hizmetlerin temini yanında, Suriye ham petrolünü ve gazını almak için anlaşmaya vardığını belirtiyor. (Örneğin haberler hükümetin IŞİD ile Rakka yakınlarındaki, IŞİD'ın tuttuğu hükümetin teknik yardımıyla bakımının sağlandığı Fırat barajı hakkında bir anlaşmaya vardığını gösteriyor. Aynı zamanda IŞİD'ın günde 30 ila 80 bin varil ham petrolü, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye ile hükümete (Suriye) sattığına yönelik göstergeler var.

- Finansal Hareket Görev Gücü (FATF) IŞİD'ın petrol ve petrol ürünlerinin, illegal istismarı, gasp ve banka soygunları dahil Suriye'deki suç faaliyetleri yoluyla para toplama yöntem ve kanallarını belirledi. Raporlar paranın IŞİD parasının bir kısmının Suriye'de kontrol ettiği düzenlenmiş banka şubeleri ve para ve transfer hizmetleri ile hareket ettiğini gösteriyor."

IMF raporuna göre Suriye'de 250 bin kişi öldürüldü, 800 bin kişi yaralandı. 4.7 milyon kişi ülkeyi terkedip Türkiye dahil komşulara sığındı. Avrupa'da 900 bin kişi siyasi sığınma talebinde bulundu. Ülke içinde ise hükümet denetimindeki çoğu kıyı bölgesine ya da Şam'a olmak üzere 7.6 milyon kişi yer değiştirdi. IMF "Çalışma Raporları"ndaki saptama ve değerlendirmelerin IMF için kurumsal bağlayıcılığı bulunmuyor.