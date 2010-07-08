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Ekonomi

IMF'nin küresel büyüme tahmini 4,6

Uluslararası Para Fonu IMF, bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseltti.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu IMF, bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseltti.


IMF, dünya ekonomisinin bu yılın ilk yarısında Asya'daki büyümeye bağlı olarak hızlı geliştiğini ifade etti.


Kalkınmış ülke ekonomileri de bu süre zarfında iddiasız ancak istikrarlı bir düzelme sergiledi.


Ancak IMF, risklerin arttığı ve mali istikrara doğru ilerleme bazı aksilikler yaşandığı uyarısında bulundu.


Küresel ekonomideki toparlanmanın beklenenden hızlı olduğunu belirten IMF, Avro Bölgesi ülkelerinin borç seviyelerine yönelik artan kaygıların, küresel büyüme için tehlike oluşturmaya devam ettiği uyarısını yaptı.


Euro bölgesine uyarı


Küresel ekonomik düzelmenin Asya'da güçlü olduğunu belirten IMF, Avrupa'daki borç krizlerinin ise buradaki büyümeyi sekteye uğratabileceği yorumunu yaptı.


IMF'nin tahminlerine göre Çin ve Hindistan'ın ekonomileri artan ihracat ve iç talep nedeniyle bu yıl yüzde 10 oranında büyüyebilir.


Uluslararası Para Fonu, Euro bölgesi için 2010 yılı büyüme tahminini yüzde 1,0 olarak korudu; 2011 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,5'den yüzde 1,3'e düşürdü.


Kuruluş, Amerikan ekonomisi için 2010 büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e çıkarırken, 2011 için tahminini de yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a yükseltti.

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