IMF'nin geliş tarihi ve yeni önerileri belirsiz

IMF'den bir heyetin seçim öncesinde gelmesi zor görünse de üst düzey görüşmeler yarından itibaren devam edecek. Devlet Bakanı Şimşek, IMF Başkanı'yla görüşme yapacak. IMF, Türkiye ile mutabakata varılamayan üç konudaki yeni önerilerinin detayını açıklamadı. Ancak Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Fon'un, Gelir İdaresi'nin yapısıyla ilgili isteklerinde yumuşadığını açıkladı.



IMF'nin uygulanmasını istediği 'nereden buldun' düzenlemesindede Türkiye'yi tatmin edici bir gelişme yok.



Belediyelere aktarılan bütçe payının artırılmasına itirazlar konusunda ise henüz iki taraf da açıklama yapmıyor.



Türkiye-IMF görüşmelerinin bu üç konuda yeniden başlaması bekleniyor. Ancak Fon heyetinin Türkiye'ye davet edilme tarihi konusunda net bilgi verilmiyor.



G20 zirvesinin hazırlık toplantısı için Londra'da bulunan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkanı'yla biraraya gelecek. Heyetin geliş tarihinin bu görüşmeden sonra netleşmesi bekleniyor. Ancak ekonomi bürokratları, heyetin gelişinin seçim sonrasına kalacağı görüşünde.



Makroekonomik hedefler masada



IMF'yle müzakere edilecek konular ise üç anlaşmazlık noktası dışına da çıkacak. Görüşmelerin kesilmesinden sonraki ekonomik gelişmeler, bütçede yeni tablolar ortaya çıkardı. Özellikle bütçe açığının iki ayda yıllık hedefi aştığı belirtiliyor. Yine bütçe gelir hedefine ulaşılamayacağı, büyüme hedefinin gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle Fon'la makroekonomik hedefler de yeniden müzakere edilecek.



Hükümet, 2009 hedeflerini revize etmek için Nisan ortasına kadar bekleyecek. Mart sonundaki 2008 büyüme rakamı açıklamasının ardından Nisan ortasında netleşecek ilk çeyrek bütçe gerçekleşmeleri beklenecek. Bu nedenle IMF ile görüşmelerin de bu tarihe kadar süreceğine dikkat çekiliyor.

