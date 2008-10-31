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Ekonomi

IMF’nin daha çok paraya ihtiyacı var

İngiltere ve Almanya, IMF’nin küresel finansal kriz nedeniyle zor durumdaki ülkeleri kurtarmak için daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Japonya IMF’ye desteğe hazırız dedi.

31 Ekim 2008 02:00

İngiltere ve Almanya, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), küresel finansal kriz nedeniyle zor durumdaki ülkeleri kurtarmak için daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği basın toplantısında, IMF'nin, ekonomileri bocalayan ülkeleri desteklemede merkezi rol oynaması gerektiğinin hayati olduğunu söyledi.

Merkel de, "son haftalarda gösterdiğimiz işbirliğinin doğru yolda olduğumuzu gösterdiğine inanıyorum. İngiltere finansal piyasaların geleceğini tartışmada önemli bir ses olacak. Size ihtiyacımız var" dedi.

Harekete geçilmediği sürece ekonomik başarıların sürdürülemeyeceğini belirten Merkel, "dünya ekonomisi çalışmazsa istihdamı koruyamayız" diye konuştu.

İki lider bir finansal kurtarma planının ailelere ve küçük işletmelere yardımcı olması gerektiğine de dikkat çekti.

Brown daha önce rezervleri güçlü Çin ve Körfez bölgesi ülkelerine, 250 milyar doları bulunan IMF'ye katkıda bulunması çağrısında bulunmuştu.

Bu arada Japonya Maliye Bakanı Shoichi Nakagawa, IMF'nin elindeki fonlar yeterli olmazsa, IMF'ye destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Japonya'nın, IMF'ye destek önerisini 15 Kasımda Washington'da yapılacak zirvede yapacağını belirten Nakagawa, Japonya'nın uluslararası düzeyde büyük bir rol oynamayı beklediğini ifade etti.

IMF, küresel finansal krizde likidite sıkıntısıyla karşı karşıya kalan güçlü ekonomilere sahip gelişmekte olan ülkelere, hemen kredi verilmesi için bir program hazırladığını açıklamıştı.

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