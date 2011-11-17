-IMF'nin Avrupa Masası Direktörü istifa etti WASHİNGTON (A.A) - 17.11.2011 - Uluslararası Para Fonunun (IMF) Avrupa Masası Direktörü Antonio Borges, görevinden istifa etti. IMF'den yapılan açıklamada, Kasım 2010'da IMF'nin Avrupa Masası Direktörü olarak görev yapmaya başlayan Borges'in ''kişisel sebeplerden'' istifasını sunduğu belirtildi. Borges, geçen ay, IMF'nin Avro Bölgesi'nin kurtarma fonu Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) yanı sıra İspanya ya da İtalya tahvilleri satın alabileceğini söylemiş, ancak bu açıklamasını geri almaya zorlanmıştı. Borges, baskılar üzerine sözlerini, IMF'nin ülkelere sadece kredi sağlayabileceğini ve tahvil piyasalarına doğrudan müdahale edemeyeceği şeklinde düzeltmişti. IMF Başkanı Christine Lagarde, Borges'in istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Borges'in, Avro Bölgesi üyeleri zor bir dönemden geçtiği sırada IMF'nin Avrupa Masası Direktörü olarak çalıştığını'' belirtti. IMF, Borges'in yerine fonun strateji, politika ve gözden geçirme bölümü direktörü Reza Moghadam'ı getirdi. Piyasa uzmanları Moghadam'ın bu göreve getirilmesini, IMF'nin Avrupa'da önemli rol oynamada daha iddialı konuma gelme eğilimini gösterdiği ve Moghadam'ın IMF'yi daha agresif pozisyona getirebilecek biri olarak görüldüğü şeklinde yorumladılar. Moghadam, 2003-2005 yıllarında IMF'nin Türkiye Masası Şefi olarak görev yapmıştı.