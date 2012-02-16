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Dünya

IMF'nin aklı İnegöl Köftesi'nde kaldı

IMF'nin Türkiye sayfasında İnegöl Köftesi heykeli bulunuyor...

16 Şubat 2012 18:37

 

T24 - IMF Türkiye Daimi Temsilcisi Mark Lewis'in Bursa ziyareti sırasında çektiği İnegöl Köftesi heykelinin fotoğrafı, kurumun internetteki Türkiye sayfasına konuldu. 
 
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Türkiye'de temaslarda bulunan IMF heyetinin aklı köftede kaldı. 
 
IMF Türkiye Daimi Temsilcisi Mark Lewis'in Bursa ziyareti sırasında çektiği İnegöl Köftesi heykelinin fotoğrafı, kurumun internetteki sayfasına konuldu. 
 
İnegöl Köftesi heykeli, IMF'nin resmi web sitesindeki Türkiye sayfasında yayınlanıyor. 
 
IMF Türkiye Daimi Temsilciliği Ofisi'nden konuyla ilgili sorulan soruya cevaben yapılan açıklamada, ''Internet sitemizde gördüğünüz fotoğraf, Sayın Mark Lewis'in bir ziyareti esnasında bölgeyi ve yemekleri çok beğenmesi sonucunda çekilmiştir'' ifadesine yer verildi. 
 
 
 

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