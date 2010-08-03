-IMF'NİN 4. MADDE GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye'ye ilişkin 4. madde gözden geçirme çalışmaları çerçevesindeki raporunun nihai hale getirilmesi sürecinin halen devam ettiği ve bu sürecin Ağustos sonuna doğru tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Hazine Müsteşarlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, IMF'nin yayım prosedürleri kapsamında, 4. Madde sürecine ilişkin olarak IMF uzmanlarınca hazırlanan rapordaki maddi hatalar ve diğer değişiklikler İcra Direktörleri Kurulu toplantısı öncesi ve sonrasında yapılabiliyor. Yetkililer, dün yapılan basın açıklamasında Türkiye'ye ilişkin IMF 2010 yılı 4. Madde konsültasyon sürecinin tamamlandığı ve 4. Madde konsültasyon sürecinin sonuçlarını ve İcra Direktörleri Kurulu'nun değerlendirmelerini özetleyen bir kamuoyu bilgilendirme notunun 30 Temmuz'da IMF'nin internet sayfasında yayımlandığının duyurulduğunu hatırlattılar.