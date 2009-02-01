IMF’nin 2009 tahminleri aşağıyı işaret ediyor









IMF Çarşamba günü, 2009 makroekonomik tahminlerini verdiği World Economic Outlook ve Global Financial Stability raporlarının güncellemesini yayınladı. Raporlar, Kasım 2008'de yapılan büyüme tahminlere göre ciddi kötüleşmelere işaret ederken, halen aşağı yönlü risklerden bahsediyor. Raporlarda, finansman koşullarındaki kötüleşmeden dolayı gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Türkiye'nin de içinde olduğu Doğu Avrupa'daki reel sektör finansman koşullarındaki bozulmaya vurgu yapılıyor.IMF 2009 yılı dünya ekonomik büyüme tahminini %2.2'den %0.5'e indirirken, gelişmekte olan ülkelerin 2009 büyüme hızı tahmini %5.1'den, %3.3'e düşürüyor. IMF evvelki raporlarında, gelişmiş olan ülkelerin büyüme hızındaki yavaşlamaya rağmen, gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarının yüksek kalacağını (de-coupling tezi), bunun da dünya büyüme hızının çok yavaşlamasını engelleyeceğini savunuyordu. Dün açıklanan tahminler, bu düşüncenin değiştiğini gösteriyor. Kasım 2008'de yapılan tahminlerle, bugün açıklanan yeni tahminler arasında en büyük aşağı yönlü fark Rusya (%4.2) ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin (%2.6) büyüme hızlarında oldu.IMF'nin vurgu yaptığı bir diğer nokta, finansman koşullarının özellikle yüksek borcu olan gelişmekte olan ülkeler reel sektörleri için bir süre daha kötü olacağı. Aşağı yönlü risklerin daha ağırlıklı olduğu bahsedilirken, ancak şu andakinden daha geniş kapsamlı ve daha koordineli politika önlemlerinin alınmasıyla, büyümede toparlanmanın 2009 sonunda başlayacağı ve 2010'da %3'lük büyüme olacağı tahmininde bulunuluyor.