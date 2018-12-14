IMF/Lipton: Küresel ekonomi üzerinde kara bulutlar toplanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, küresel ekonomi üzerinde “kara bulutlar” toplandığı, buna karşılık \"kriz önleme çalışmalarının henüz tamamlanmadığı\" uyarı yaptı.

Lipton, 2008 ekonomik krizinden 10 yıl sonra küresel finansal sistemdeki bozukluklara dikkat çekerken, “Daha önce de söylediğimiz gibi ‘çatıyı hava güneşliyken tamir etmeliyiz’. Fakat birçoğunuz gibi ben de kara bulutların toplandığını görüyorum ve kriz önleme çalışmalarının henüz tamamlanmaması sebebiyle korkuyorum” dedi.

Lipton bireysel devletlerin piyasadaki durgunlukla baş edebilecek güce sahip olmadığını belirtirken, yönetimlere küresel ekonominin çöküşüne sebep olacak olası problemlerle mücadele etmek için çağrıda bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının, olası bir kriz durumunda ekonomiyi güçlendirmek için faiz oranlarını yükseltmeleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Lipton, yüksek oranda borç alımlarının yönetimlere vergileri kısıtlama ve harcamayı arttırma kapsamında zorluklar oluşturduğu uyarısında bulundu ve ekledi:

“Parasal politikanın yetkisi konusunda dikkatli olmalıyız.”

“Bir önceki krizden ders çıkarmamız gereken bir nokta var; IMF bir önceki krizde yeterli kaynağa sahip değildi, bir sonraki krizde bu durumdan kaçınmalıyız” diyen Lipton, yönetimlerin gelecek sene IMF’in finansal gücüne gerekli katkıyı yapma konusunda hemfikir olmaları gerektiğini vurguladı.

Londra’da konuşan Lipton, ABD’nin Çin’e bir ticaret savaşı açma durumunda Çin’in ekonomisini küresel rekabete açmak için bir an önce gerekli adımları atması ve ticaret bariyerlerini düşürerek fikri mülkiyet haklarını korumak için daha sert önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.

Lipton ayrıca 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne katıldığında 1 trilyon dolarlık ekonomisi olan Çin’in, aynı koşulların 17 yıl öncesiyle aynı olmadığını fark etmesi ve şu an 16 trilyon dolarla dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin küresel ekonomide daha uygun adımlar atması gerektiğini vurguladı ve ekledi:

“Uygulamaya konulması halinde Çin’in hem kendi ülkesine hem de dünyadaki çeşitli ülkelerin yararına olacak birçok reformu var. Fakat Çin, şu anki ticari gerginlikler sebebiyle bu adımları atmak istemiyor.”

Lipton ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın küresel ekonomi için “uzun süreli sonuçları” olabileceği uyarısında bulunurken, Trump’ın yaklaşımının Çin’i ekonomisini dünyanın geri kalanından koruma yönünde itebileceğini vurguladı. Lipton, şöyle konuştu:

“Ticari bariyerlerin devam etmesi, küresel ekonomide bölünmelere sebep olabilir. Eğer söz konusu ticari gerilimler çıkmaza doğru sürüklenirse, Çin ABD ile ticareti tamamen kesebilir.”



