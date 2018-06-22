IMF/Lagarde: Euro Bölgesi mevduat sigortası oluşturulmalı

İstanbul, 22 Haziran (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi\'nde \"ortak mevduat sigortası\"nın oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Lüksemburg\'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Lagarde, bankacılık birliğini tamamlanmasına başlanmak için Fransa ve Almanya\'nın üzerinde anlaştıkları toplam kredilerin yüzde 5\'i düzeyinde sorunlu kredi oranının daha yüksek bir düzeye çekilmesi gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

\"Herkes, Euro Bölgesi mevduat sigortası uygulamasının kaçınılmaz olduğu korusunda görüşbirliğinde.

\"Bütün konu zamanlama.

\"Temizlik işimizi bitirmeden mi ilerlemeliyiz, ya da halen yüzde 14 olan sorunlu kredi oranının yüzde 5 sınırına düşmesini mi beklemeliyiz?

\"Bize göre, Euro Bölgesi ortak mevduat sigortası ne kadar çabuk olursa o kadar iyi, çünkü sorunlu kredilerin azaltılması oldukça uzun bir zaman alabilir.\"

