-IMF'İN YENİ PATRONUNDAN İLK DEMEÇ PARİS (A.A) - 28.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına seçilen Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, bu göreve seçilmekten ''büyük onur duyduğunu'' söyledi. Lagarde yaptığı açıklamada, amacının, Fon'un geçmişte olduğu gibi aynı noktada odaklanarak ve aynı ruhla, ''güçlü ve sürdürülebilir kalkınma'' ve ''makroekonomik istikrar'' sağlama hedefiyle çalışmasına devam etmesi olduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin makamından yapılan açıklamada da, Lagarde'ın seçilmesinin ''Fransa için bir zafer'' olduğu belirtilerek, ''Bu önemli uluslararası görevi bir kadının üstlenmesinin Fransa'yı çok sevindirdiği'' bildirildi. ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner de yaptığı açıklamada, Lagarde'ın olağanüstü yeteneği ve geniş deneyiminin, küresel ekonominin bu kritik döneminde kuruma paha biçilmez bir lider kazandıracağını belirtti.