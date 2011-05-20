-IMF'E YENİ BAŞKAN ARANIYOR WASHINGTON (A.A) - 20.05.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, başkanlık seçimi sürecini başlatmak için gelecek hafta perşembe günü toplanacak. IMF Başkanlığına vekalet eden IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, 24 üyeli İcra Direktörleri Kurulunun başkanlık seçimi sürecini başlatmak amacıyla haftaya perşembe günü toplanacağını belirterek, ''Başkanlık seçiminin mümkün olduğu kadar hızlı olmasını istiyoruz'' diye konuştu. Cinsel taciz iddiasıyla ABD'de tutuklanan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın durumuyla ilgili belirsizliğe rağmen, kuruluşun bütün hafta çalışmaya devam ettiğini ifade eden Lipsky, IMF'nin, ''benzeri olmayan zorlu bir süreçle'' karşı karşıya olduğunu, ancak kuruluşun çalışmasını tam olarak sürdürecek yüksek niteliğe sahip çalışanları bulunduğunu vurguladı. ''Üyelerimiz arasında, başkanlık seçimi sürecinin açık, şeffaf ve liyakat temelli olması gerektiği konusunda uzlaşma var'' diyen Lipsky, IMF başkanlığı için muhtemel adaylar arasında adı geçen Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın son derece nitelikli birçok adaydan biri olduğunu söyledi. IMF Başkanlığı için medyada birçok kişinin isminin geçtiğini, bunlardan birçoğunun yetenekli ve son derece kaliteli bireyler olmasının kendisini mutlu ettiğini bildiren Lipsky, özellikle Lagarde ile ilgili yorumunun ne olduğu sorusuna, ''Tabi ki o çok, çok yetenekli ve muktedir bir lider. O, bahsi geçen birçok isimden biri'' yanıtını verdi. IMF, şu sıralar özellikle borç sorunuyla uğraşan Avro Bölgesi ülkeleri Yunanistan, İrlanda ve Portekiz gibi ülkelere finansal destek konusuna yoğunlaşmış bulunuyor. Geleneksel olarak IMF başkanı Avrupalılardan, Dünya Bankası başkanı ise ABD'lilerden seçiliyor.