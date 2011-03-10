-IMF'E GÖRE DÜNYANIN EN ZENGİNİ KATAR WASHINGTON (A.A) - 10.03.2011 - Katar, bu yıl kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en zengin ülkesi olacak. Uluslararası Para Fonunun (IMF) değerlendirmesinde, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 20 oranında büyümesinin ve dünyanın en yüksek kişi başına düşen milli gelir seviyesine sahip olmasının beklendiğini bildirdi. Katar, geçen yıl IMF'in kişi başına düşen milli gelir sıralamasında üçüncü sırada bulunuyordu. Ülkenin, bu yıl GSYH'si yüzde 2,5-3 aralığında büyümesi beklenen Norveç ve yüzde 3,1 büyümesi beklenen Lüksemburg'u geçeceği tahmin ediliyor. IMF geçen yıl Ekim ayında açıkladığı tahminlerinde, Katar ekonomisinin bu yıl yüzde 18,6 oranında büyüyeceğini belirtmişti. Futbolda 2022 yılında Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek.