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Dünya

IMF'E "HACKER" SALDIRISI ANKARA (A.A)

12 Haziran 2011 17:35

-IMF'E "HACKER" SALDIRISI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - New York Times gazetesi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), bu yılın başından itibaren aylarca süren sofistike bir hacker saldırısına hedef olduğu bildirdi. Gazete, IMF'teki üst düzey yetkililere dayanarak verdiği haberde, saldırının IMF'in eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın New York'ta bir otel çalışanına tecavüz girişimiyle suçlanmasıyla patlak veren olaydan önce kesildiğini belirtti. New York Times gazetesi, IMF'in internet korsanlarının saldırısına uğraması üzerine, Washington'da aynı sokağın bir başka köşesindeki Dünya Bankası'nın IMF ile internet ve bilgisayar bağlantılarını kestiğini yazdı. Gazete, IMF çalışanlarının siber saldırıdan geçen çarşamba haberdar edildiğini kaydetti. IMF gazetenin haberini henüz doğrulamazken, kuruluştan bir yetkili de olayın soruşturulduğunu ve kuruluşun faaliyetlerine normal biçimde devam ettiğini bildirdi.

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