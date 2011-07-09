-IMF'DEN YUNANİSTAN'A KREDİYE ONAY WASHINGTON (A.A) - 09.07.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Yunanistan'a 3,2 milyar avroluk kredi dilimini onayladı. IMF Başkanı Christine Lagarde, yaptığı yazılı açıklamada, IMF ve AB'nin geçen yıl Yunanistan için hazırladıkları 110 milyar avroluk kurtarma paketinin parçası olan 3,2 milyar dolarlık kredi diliminin onaylandığını bildirdi. Lagarde açıklamasında, borç yükü içindeki Yunanistan'ın sağladığı ilerlemelere işaret ederken, yine de daha yapılması gereken işler olduğunu belirtti. "Program önemli sonuçlar veriyor. Mali açık azaltılıyor, ekonomi yeniden dengeleniyor ve rekabet gücü kademeli olarak gelişiyor" ifadesini kullanan Lagarde, "bununla birlikte, daha hayata geçirilmesi gereken birçok önemli yapısal reformun bulunduğunu" kaydetti. Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları da geçen hafta, Yunanistan'a 12 milyar avroluk kredi dilimini onaylamıştı.