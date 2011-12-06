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Dünya

IMF'den Yunanistan'a kredi onayı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'a 2,2 milyar avroluk kredi dilimini onayladı.

06 Aralık 2011 02:00

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'a 2,2 milyar avroluk kredi dilimini onayladı.


Sözkonusu kredi miktarı, IMF ve AB'nin borç sorunu yaşayan bu ülkeye yönelik 3 yıllık yardım paketinin bir parçasını oluşturuyor.


IMF'den yapılan yazılı açıklamada, ''IMF İcra Kurulu, Yunanistan için üç yıllık stand-by anlaşması tarafından desteklenen program altında, Yunanistan'ın ekonomik performansının 5'inci gözden geçirmesini tamamladı ve 2,2 milyar avroluk ödemeyi onayladı'' ifadesi kullanıldı.


Avro bölgesinin maliye bakanları da geçen hafta, Yunanistan için geçen yıl hazırlanan 110 milyar avroluk AB ve IMF kurtarma paketinin 6'ncı kredi dilimi olan 8 milyar avroluk tutarın serbest bırakılmasını onaylamıştı.
 

IMF Başkanı Christine Lagarde, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'da geçen ay kurulan yeni hükümete, bütçe reformlarını kararlı bir şekilde uygulaması çağrısında bulundu.


IMF'nin Yunanistan için onayladığı bu son kredi dilimiyle birlikte, geçen yılın mayıs ayında kararlaştırılan 30 milyar avroluk IMF kredisi kapsamında şu ana kadar Yunanistan'a ödenen toplam miktar 20,3 milyar avroya çıkmış oluyor.


AB ve IMF'nin geçen yıl 110 milyar avroluk kurtarma paketini kabul eden Yunanistan, şu anda ikinci bir kurtarma paketinin koşullarını görüşüyor.


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