IMF'den Yunanistan'a iyi haber

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) Yunanistan Masası Şefi Poul Thomsen, Yunanistan'da yapılan reformların doğru yolda olduğunu belirterek, "Yunanistan ekonomisi 2010 yılında yüzde 4 küçülecek" dedi.



Thomsen, yaptığı açıklamada, Yunanistan ekonomisinin 2012 yılından itibaren büyüme trendine gireceğini ifade ederek, üç yıllık zaman dilimi içinde yatırım ortamının büyük ölçüde iyileşeceğini, kamu finansmanının güçleneceğini bildirdi.



Bunun sonucunda ekonominin yeniden büyüme eğilimi içine gireceğini, iş ortamının yaratılacağını, gelirlerin artacağını ifade eden Thomsen, hükümetin aldığı önlemlerin doğru yolda atılmış bir adım olarak niteleyerek şimdiden olumlu sonuçların alınmaya başlandığını, açıkların azaldığını, kamu maliyesini daha iyi yönetildiğini, bankacılık sisteminin istikrarlı olduğu, hayati yapısal reformların yapıldığını belirtti.

Thomsen, "Yunanistan ekonomisinde maliyetler çok yüksek. Kamu sektöründe ortalama ücret, özel sektöre oranla yüksek. Diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında nadir görülen bir durum. Bütçenin üçte ikisi ücret ve emekli aylıklarına gidiyor. Yunanistan'ın başka bir seçeneği yok" dedi.