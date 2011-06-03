IMF'den Yunanistan'a iyi haber

T24 - Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Yunanistan’ın 78 milyar dolarlık varlık satışı ve sonrasında yeni bir kurtarma fonu alması için devam eden incelemeler, olumlu bir havada sona erdi.Yunanistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “AB, ECB ve IMF ile Yunanistan'ın finans durumuna ilişkin yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı” denildi.



Atina'da üç haftadır süren görüşmelerde, geçen yıl Yunanistan için hazırlanan 110 milyar euro tutarındaki yardım paketiyle uyumlu olarak ekonomide reform yapmak için attığı adımların ve 2012-2015 yılları için ek önlemler programının ele alındığı ifade edilen açıklamada, görüşmelerde ayrıca özelleştirme programı, Yunan ekonomisinde yapısal reformlar ve bu yıl bütçe açığı hedefinin tutturulması için alınacak ek önlemlerin değerlendirildiği de kaydedildi.



Açıklamada, alınacak önlemlerle ilgili ayrıntıların “gelecek günlerde sonuçlandırılacağı” ve bakanlar kurulunca onaylandıktan sonra parlamentoya sunulacağı belirtildi.



Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu hükümeti, bu yıl harcamalarda 6,4 milyar euro, 2015 yılında da 22 milyar euro tutarında kesinti yapma ve 50 milyar euroluk özelleştirme programı sözü vermişti.



Yunan hükümeti, 110 milyar euroluk yardım paketinin 12 milyar euro olan beşinci diliminin serbest bırakılmasının yanı sıra gelecek iki yılda daha fazla finansman bulabilmesi için bu sözleri verdi.



Gelişmenin ardından, gün içinde 1.44'lü seviyelerde işlem gören euro/dolar paritesi, 1.46 seviyesine yaklaştı.





KEPENKLERİ İNDİREBİLİRİZ DEMİŞTİ



Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papakostandinu, AB-IMF'den gelecek 5. kredi taksitinin alınamaması halinde ödemelerin yapılamayacağını, ülkenin kasalarındaki paranın Temmuz ayına kadar yeterli olabileceğini söylemişti.



“Haziran ayında 5. taksitin serbest kalmaması durumunda ülke ödemeleri durdurmaya gidecek. Ülkenin mevcut nakit durumu temmuz ayı ortasına kadar yeterli” diyen Bakan, ülkenin kasasında bulunan meblağın temmuz ortasına kadar yeterli olabileceğini, bundan sonraki dönemde maaş, emekli maaşlarının ödenemeyeceğini vurgulamıştı.



Papakostandinu, “ülke kepenk indiriyor” ifadesini de kullanmıştı.



