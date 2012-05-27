IMF'den Yunanistan'a: Güzel günler geçirdiniz şimdi geri ödeme zamanı

IMF Başkanı Christine Lagarde'dan Yunanistan ile ilgili sert açıklama geldi. Atina'ya verilen borcun şartlarında yumuşama olmayacağını söyleyen Lagarde, "Bizden sempati beklemesinler" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, The Guardian'a verdiği röportajda, Yunanlıların vergilerini ödeyerek kendilerine kolektif birşekilde yardım etmeye başlamaları gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'da doktora erişemeyen hamilelerin ya da ilaca erişemeyen hastaların kendisini rahatsız edip etmediğinin sorulması üzerine Lagarde, Atina'daki insanlardan daha çok yardıma ihtiyaç duyan, yoksul ülkelerdeki daha zor ve yoksun koşullarda yaşayan insanlara daha çok sempati duyduğunu dile getirdi.

Lagarde "Atina denince aklıma vergi ödemeyen insanlar da geliyor. Bu insanlar kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalışmalı. Nijer'in küçük bir köyünde, üç kişi oturdukları sıralarında günde iki saat eğitim gören okuma heveslisi çocukları daha çok düşünüyorum. Her zaman aklımdalar. Çünkü Atina'daki insanlardan daha fazla yardıma ihtiyaçları var."

Lagarde Yunanistan'da vergilerini ödemeyenlere de işaret ederek "Yunanlı ebeveynler sorumluluk almalı, eğer çocukları harcama kesintilerinden etkileniyorsa vergilerini ödemeliler" dedi.

'Şimdi ödeme zamanı'

Yunanistan ve Avrupa'ya "Güzel günler geçirdiniz şimdi geri ödeme zamanı" mı demek istediğinin sorulması üzerine Lagarde, "Evet öyle" dedi.

"Gelişen dünyada Yunanistan, yoksul bir ülkeye gösterilenden daha yumuşak bir muamele görmüyor çünkü onlardan daha zengin bir ülkeydi" diye konuşan Lagarde, bunun IMF'nin politikası olduğuna işaret etti.

Lagarde, kişi başına düşen yıllık gelirin 3 bin-5 bin dolar olduğu yoksul ülkelerde kamu harcamalarında kesinti istemenin bu kesintilerin daha derin yansımaları olduğunu için daha güç olduğunu kaydetti.