IMF'den Yunanistan'a 30 milyar dolar

T24 - Uluslararası Para Fonu IMF, ABD'nin başkenti Washington'daki merkezinde toplanarak ekonomik krizdeki Yunanistan'ı kurtarmak için 30 milyar dolarlık acil yardım planını onayladı.



IMF yönetim kurulu yardım kararını AB'nin 110 milyar dolarlık yardım planı çerçevesinde imzaladı.





IMF yönetim kurulundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'a yardım paketi üç yıllık borç teminatıyla "standby" ilkesince IMF'nin özel oturumunda kararlaştırıldı.





IMF yönetim kurulunun 24 üyesi Avrupa'nın Yunanistan'a 110 milyar dolarlık yardım planını da görüşerek euronun tarihinde karşılaştığı ilk krizi enine boyuna değerlendirdiği bildirildi.





Brüksel'de de AB maliye bakanları, Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 115'inden fazla borç batağında bulunan Yunanistan'ın durumunu görüştü.





Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Yunanistan ve Avrupa'nın ekonomi konumunu telefonda konuştu.

