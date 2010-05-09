T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF'den Yunanistan'a 30 milyar dolar

IMF, ABD'deki merkezinde toplanarak ekonomik krizdeki Yunanistan'ı kurtarmak için acil yardım planını ele aldı.

09 Mayıs 2010 03:00

T24 - Uluslararası Para Fonu IMF, ABD'nin başkenti Washington'daki merkezinde toplanarak ekonomik krizdeki Yunanistan'ı kurtarmak için 30 milyar dolarlık acil yardım planını onayladı.

IMF yönetim kurulu yardım kararını AB'nin 110 milyar dolarlık yardım planı çerçevesinde imzaladı.


IMF yönetim kurulundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'a yardım paketi üç yıllık borç teminatıyla "standby" ilkesince IMF'nin özel oturumunda kararlaştırıldı.


IMF yönetim kurulunun 24 üyesi Avrupa'nın Yunanistan'a 110 milyar dolarlık yardım planını da görüşerek euronun tarihinde karşılaştığı ilk krizi enine boyuna değerlendirdiği bildirildi.


Brüksel'de de AB maliye bakanları, Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 115'inden fazla borç batağında bulunan Yunanistan'ın durumunu görüştü.


Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Yunanistan ve Avrupa'nın ekonomi konumunu telefonda konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24