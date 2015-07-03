IMF'den Yunanistan uyarısı



IMF'nin dün yayınladığı raporda, Yunanistan'da ekonomik reformların uygulanmaması ve büyümenin beklentilerin altında kalması halinde ek finansman ihtiyacının ortaya çıkacağına dikkat çekildi.

Raporda, "Son gelişmeler dikkate alındığında Yunanistan 2018 yılına kadar 50 milyar Euro'luk finansmana ihtiyaç duyacaktır" denildi.

'Borç kesintisi gerekebilir'

Yunanistan'ın kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2020 yılında en iyimser ihtimalle yüzde 150'yi bulacağı, 2022 yılında bu oranın yüzde 140'a inebileceği belirtildi.

Raporda, Kasım 2012'de belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için borçların bir kısmının silinmesi gerektiğine işaret edildi.

IMF, Avrupa Merkez Bankası ve AB Komisyonu ile birlikte Yunanistan'ın kurtarma programını finanse eden uluslararası kuruluşlar arasında yer alıyor.

Avrupa referandum sonucunu bekliyor

Referandum kararı sonrası Yunanistan'ın notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşları arasına dün Standard & Poor's ve Fitch Ratings'in ardından Moody's de katılmıştı.

Euro Bölgesi maliye bakanları, referandumu bekleme kararı almış, Almanya Başbakanı Angela Merkel de referandum öncesi Yunanistan ile yeni bir yardım programı konusunda müzakereler yürütülmesine açıkça "hayır" demişti.