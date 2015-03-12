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Ekonomi

IMF'den Ukrayna'ya 17.5 milyar dolar yardım

IMF Başkanı Christine Lagarde, 4 yıllık programla Ukrayna'nın ekonomik istikrara kavuşacağını dile getirdi

IMF Başkanı Christine Lagarde

12 Mart 2015 00:04

IMF Başkanı Christine Lagarde, Almanya'nın başkenti Berlin’de yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 17,5 milyar dolar yardım etme kararı aldıklarını söyledi.

Lagarde, uygulanacak 4 yıllık programın Ukrayna’nın ekonomik durumunu istikrara kavuşturacağını savundu. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, uygulanacak kapsamlı reformlarla ekonomik canlanmanın sağlanacağını ve Ukrayna halkının hayat koşullarının iyileştirileceğini belirten Lagarde, programın birçok risk barındırdığını ancak başarılı olması için de yeteri kadar umudun bulunduğunu dile getirdi. 

Öte yandan Lagarde,  Berlin’de bu akşam OECD Genel Sekreteri Jose Angel Gurria, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, Dünya Bankası Başkanı Jim Young Kim ve Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'la birlikte Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

 

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