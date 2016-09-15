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Ekonomi
Deutsche Welle

IMF'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık kredi

Uluslararası Para Fonu'nun yönetim kurulu Ukrayna'ya ekonomi politikasında reformlar yapılması ve yolsuzlukla mücadele şartlarına bağlı olarak 1 milyar dolarlık krediyi onayladı.

15 Eylül 2016 14:04


IMF Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna'ya verilmesi kararlaştırılan yaklaşık 1 milyar euro tutarındaki kredinin reformların uygulanması doğrultusunda kullanılmasının öngörüldüğünü ve ülkedeki konjonktürel canlanmanın bir işareti olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Bu yılın ilk kredisi

1 milyar dolarlık kredi, uzun yıllara yayılmış olan toplam 17,5 milyar dolarlık yardım programının bir parçası. Şu ana kadar Ukrayna'ya söz konusu yardım programından 7 milyar 620 milyon dolarlık kredi verildi. IMF kredisi, ekonomi politikasında reformlar yapılması ve yolsuzlukla mücadele şartlarına bağlandı.

Ancak IMF 2015'in Ağustos ayından bu yana kredi paketinden hiçbir dilimi serbest bırakmamış ve bunu yolsuzlukla mücadelede yol alınmaması ve talep edilen tasarruf programının uygulamaya konmaması ile gerekçelendirmişti.

Poroşenko'dan Rusya'ya suçlama

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 1 milyar dolar tutarındaki kredinin para politikalarında istikrar sağlanması için kullanılacağını ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Poroşenko, Rusya'nın kredinin onaylanmasını engellemeye çalıştığını da öne sürdü.

Öte yandan Ukrayna'nın doğusunda, çarşamba gece yarısı ateşkes yürürlüğe girdi. İlk etapta yedi gün sürmesi beklenen ateşkesin, kalıcı ateşkese dönüştürülmesi umut ediliyor.

Ukrayna'nın doğusundaki krizin patlak vermesinden bu yana ekonomide küçülme meydana geldi. Geçen yıl ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 10 oranında azalma gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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