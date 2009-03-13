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Ekonomi

IMF'den Türkiye'ye yeşil ışık

IMF, Ankara'ya "Yeni öneriler ilettik, görüşmeye hazırız" mesajını verdi. Heyetin Türkiye'den davet beklediği bildirildi.

13 Mart 2009 02:00

Hazineden Sorumlu Devlet Dakanı Mehmet Şimşek'in "Uluslararası Para Fonu (IMF) anlaşmazılık konusunda esneklik göstermeye başladı" açıklamasının ardından bir açıklama da IMF'den geldi. IMF "Yeni öneriler ilettik, görüşmeye hazırız" dedi.IMF'nin bu açıklamasının ardından dolar 1.72 liranın altına indi.

IMF Sözcüsü David Hawley, olası bir stand-by anlaşması yönünde Türkiye'ye yeni ve geliştirilmiş öneriler paketi sunduklarını ve IMF heyetinin Ankara'yı ziyaret etmesi için Türkiye'den davet beklediklerini söyledi.

Hawley'den, Washington'da IMF merkezinde düzenlediği brifingte, Türkiye ile yaşanan süreç konusundaki gelişmeler hakkında bilgi vermesi istendi ve heyetin Türkiye'yi ne zaman ziyaret edebileceği soruldu. Sözcü Hawley, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda IMF süreciyle ilgili kaygılarını dile getirdiğini ve IMF'nin de bu çerçevede Türkiye'ye değiştirilerek yenilenmiş bir politika ve reform önerileri paketini ilettiğini söyledi.

Teknik görüşmelerin sürdüğünü anlatan Hawley, IMF heyetinin Ankara'ya gitmeye hazır olduğunu ve Türkiye'den davet beklediklerini kaydetti.

Sözcü, önerilerin niteliği ve olası ziyaret tarihi konusunda yorum yapmadı.

IMF'nin üç kritik talebi neydi?

Gelir İdaresi özerk olsun: IMF, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Merkez Bankası benzeri, özel bütçesi olan, siyasetten bağımsız kuruma dönüştürülmesini öneriyordu. Maliye Bakanlığı'nda Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü kurulduğuna işaret ediyordu. Denetimin etkinleştirilmesini talep ediyordu.

Nereden Buldun'u sorun: IMF, krizin vergi gelirlerini azaltacağını, bu koşullarda ilave vergi koymanın mümkün olmadığını görüyordu. Bu yüzden vergi tabanını genişletecek otokontrol mekanizması ile mükellefe harcamasını vergisi ödenmiş kazançla yapıp yapmadığının sorulmasını istiyordu.

3 belediye musluklarını kısın: IMF, merkezi yönetim bütçesinden yerel yönetimlere ilave kaynak aktarımına itiraz ediyordu. Bütçe gelirlerini aşındıran bu yasa uygulaması yerine İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri yasasının çıkarılmasını, mahalli giderlerin bölgede yaşayanlarca karşılanmasını öneriyordu.

Türkiye'nin bu önerilere yanaşmaması sonrasında IMF hükümete yeni bir teklifte bulundu.

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