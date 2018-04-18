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Ekonomi

IMF'den Türkiye'ye üç uyarı

Raporun ana bölümü, 'Kötü gün için tasarruf' başlığıyla yayımlandı

18 Nisan 2018 20:25

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı raporda, Türkiye’nin ‘daha güçlü mali konsolidasyona’, ücret ödemelerindeki artışların sınırlanması, ihtiyari yatırım teşviklerinin azaltılması ve hedef koyulmamış mali transferlerin rasyonelleştirilmesi suretiyle ulaşabileceği uyarısı yaptı.

Her yıl IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde hazırlanan Mali Gözetim raporunun ana bölümü, “Kötü gün için tasarruf” başlığıyla yayımlandı. 

Küresel borcun yüksekliğini, 2016 itibarıyla küresel ekonominin yüzde 225’ine yükseldiği belirtilen raporda, “Yüksek kamu borçları ve açıkları endişe kaynağı. Yüksek kamu borcuna sahip ülkeler küresel finansal şartlarda yaşanabilecek ani bir sıkılaşmaya karşı kırılganlar” denildi. Raporda, bazı ülkelere ‘mali iyileştirmelere hız vermeleri’ önerisinde bulunulurken, Türkiye’nin daha güçlü mali konsolidasyona, ücret ödemelerindeki artışların sınırlanması, ihtiyari yatırım teşviklerinin azaltılması ve hedef koyulmamış mali transferlerin rasyonelleştirilmesi suretiyle ulaşabileceğine vurgu yapıldı.

Raporda ‘daha güçlü bir mali konsolidasyonun’ da, “Merkez Bankası ve para politikası üzerindeki aşırı baskıyı azaltmaya yardımcı olacağı ve yatırımcı güvenini yükselteceği” belirtildi.

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