IMF'den Türkiye'ye övgü

T24-



Değerlendirmeye göre ekonomik kriz sonrası reformlar ile siyasi istikrar ve AB katılım müzakerelerinin açılması, ekonomi yönetimine olan güveni önemli ölçüde artırdı.





Hazine'nin internet sitesinde yayımlanan değerlendirmede, ''Türk ekonomisi, kapsamlı politika reformları ve daha güçlü siyasi istikrarla desteklenen altı yıllık bir büyüme sürecinin ardından, küresel finansal ve ekonomik krizle karşılaşmıştır. Mali disiplin, enflasyon hedeflemesine geçiş ve finansal sektör gözetiminin güçlendirilmesi başta olmak üzere geçmiş on yıldaki reformlar ile siyasi istikrar ve AB katılım müzakerelerinin açılmış olması, ekonomi yönetimine olan güveni önemli ölçüde artırmıştır. Bu etkenler yüksek düzeyli faiz dışı fazla verilmesine, kamu borcunun hızla azaltılmasına ve enflasyonun makul düzeylere inmesine katkı sağlamıştır'' denildi.





BÜYÜME TEKRAR BAŞLADI





Heyet, büyümenin tekrar başladığını belirterek, ancak, büyümenin fazlasıyla tüketime bağlı olması riskinin bulunduğunu, bu durumun ihtiyatlı ve zamanlı politika uygulamalarını gerekli kıldığını vurguladı.





IMF heyeti tarafından yapılan genel değerlendirmede şu tespitlere ve tavsiyelere yer verildi:



*Türk ekonomisi küresel krize bağlı olarak üretimde gözlenen ani düşüşten hızlı bir çıkış göstermiştir. Küresel düzeyde eşanlı yaşanan sermaye çıkışları ve güvendeki hızlı azalma; GSYH’nin 2008’in son çeyreği ile 2009’un ilk çeyreği arasında mevsimsel düzeltilmiş olarak yüzde 12 oranında düşmesine neden olmuştur. Başlangıçta hızlı bir artış gösteren işsizlik bir miktar azalmış olsa da halen yüksek seyretmektedir.





*2000-2001 krizi döneminde istikrarsızlık kaynağı olmuş olan bankacılık sektörü dayanıklılığını kanıtlamıştır.





*Büyümedeki toparlanmanın devam etmesi ve buna artan cari işlemler açığının ve kısa vadede hedefin üstünde seyredecek enflasyonun eşlik etmesi beklenmektedir.



