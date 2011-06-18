-IMF'DEN RİSK UYARISI SAO PAULO (A.A) - 18.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin karşı karşıya olduğu risklerin arttığı uyarısında bulundu, ancak küresel ekonomide görülen yavaşlamanın ''geçici'' olduğunu bildirdi. IMF, nisan ayında açıkladığı Dünya Ekonomik Görünümü (DEG) Raporu ile Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu revize etti. IMF'nin Brezilya'nın Sao Paulo kentinde açıkladığı raporlarda, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin güçlü olmaya devam edeceği, ancak Japonya'yı 11 Mart'ta vuran deprem ve tsunami felaketi ile ABD'de ekonomik faaliyetin beklenenden zayıf olmasının yılın ikinci yarısında küresel ekonomideki büyümeyi yavaşlatacağı belirtildi. Bu yıl küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e indiren IMF, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,7 oranında büyüyeceği tahmin ediyor. Nisan ayındaki tahminlerinde dünyanın en büyük ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 ve 2012 yılında yüzde 2,9 oranında büyüyeceği öngörülmüştü. IMF, ABD'de ekonomik faaliyetlerde görülen yavaşlamanın tahmin edilenden daha önemli olduğunu vurgularken, faaliyetlerdeki yavaşlamaya gerekçe olarak, hammadde fiyatlarında ve petrol fiyatlarında görülen artış, kötü hava koşulları ve 11 Mart'ta Japonya'da görülen deprem ve tsunami felaketinin etkisiyle ABD'li şirketlerin parça tedariki konusunda sorun yaşamasını gösterdi. ABD'nin aksine Avro Bölgesi'nde Almanya ve Fransa'nın yatırımlarının etkisiyle sürpriz bir büyüme kaydedildiğine dikkat çeken IMF, bölgenin tamamı için büyüme tahmini bu yıl yüzde 1,6'dan yüzde 2'ye yükseltti. IMF'ye göre, Almanya bu yıl G7 ülkeleri arasında yüzde 3,2 ile en yüksek büyüme oranını elde edecek. Fransa'nın bu yıl büyüme tahmini de yüzde 1,6'dan yüzde 2,1'e yükseltildi. IMF, gelişmekte olan ülkelerin 2011 yılı büyüme tahminini de yüzde 6,5'den yüzde 6,6'ya çıkardı. Çin'in bu yıl yüzde 9,6 ile büyüme şampiyonu olmasını bekleyen IMF, Hindistan'ın ise bu yıl yüzde 8,2 büyüyeceğini öngörüyor.