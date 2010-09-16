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Ekonomi

IMF'DEN PAKİSTAN'A SEL KREDİSİ WASHINGTON (A.A)

16 Eylül 2010 14:06

-IMF'DEN PAKİSTAN'A SEL KREDİSİ WASHINGTON (A.A) - 16.09.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), sellerin büyük bir felakete yol açtığı Pakistan'a 451 milyon dolar tutarında düşük faizli kredi biçiminde acil yardım yapacak. IMF'den yapılan açıklamada, idari kurulun sellerden etkilenen bu ülkeye 451 milyon dolar tutarında acil yardım yapılmasını onayladığı belirtilerek, IMF'nin statüsünün bağış yapılmasına izin vermediğinden yardımın Pakistan devletinin bütçesine kredi şeklinde gireceği kaydedildi. Bu ülkeye sağlanan yardımın en düşük faiz oranı olan yüzde 0,28'den hesaplanacağı ve geri ödemesinin 3 yıl sonra olacağı belirtildi. Kredi 5 yıl içinde 8 eşit taksitte geri ödenecek.

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