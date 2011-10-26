-IMF'den Ortadoğu ülkelerine uyarı DUBAİ (A.A) - 26.10.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), önemli petrol kaynakları olmayan Ortadoğu'daki ülkelerin ekonomik büyümelerinde keskin yavaşlamayla karşı karşıya olduğunu bildirdi. IMF, Ortadoğu ile ilgili raporunda, aralarında Mısır ve Tunus'un da bulunduğu Ortadoğu'nun petrol ithalatçısı ülkelerinin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,9'a indirdi. Daha önce bu ülkelerin bu yıl yüzde 2,3 büyüyeceği tahmininde bulunan IMF, söz konusu ülkelerin gelecek yıl ise yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyor. Ortadoğu'nun petrol ithalatçısı ülkeleri geçen yıl yüzde 4'ten fazla büyümüştü. IMF'nin Ortadoğu ve Orta Asya direktörü Mused Ahmed, ''Yılbaşından bu yana uluslararası ekonominin görünümündeki kötüleşme ve artan iç sosyal baskılar bölgenin petrol ithal eden ülkelerinin birçoğunda ekonominin yavaşlanmasına yol açtı'' dedi. Tunus ve Mısır'daki halk ayaklanmaları turizm ve diğer ticaret gelirlerinin düşmesine ve dolayısıyla bu ülkelerin ekonomilerinin zarar görmesine sebep oldu. Ortadoğu'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi zengin petrol ihracatçısı ülkeler ile bu ülkelere nazaran daha yoksul olan petrol üreticisi Yemen gibi ülkeler ise petrol fiyatlarındaki artışın faydalarını gördüler. IMF, petrol ihracatçısı ülkelerin bu yıl yüzde 4,9 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceği tahmininde bulundu. Fon, bir bütün olarak bakıldığında Ortadoğu'nun bu yıl yüzde 3,9 ve gelecek yıl yüzde 3,7 büyümesini bekliyor. IMF'nin raporu, petrol ihracatçısı Cezayir, Bahreyn, İran, Irak, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen ile petrol ithalatçısı Afganistan, Cibuti, Mısır, Ürdün, Lübnan, Moritanya, Fas, Pakistan, Suriye ve Tunus'u kapsıyor. IMF, aylardır süren iç savaşın belirsizliğe yol açtığı Libya'yı ise değerlendirme dışında tuttu.