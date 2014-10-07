IMF’den küresel kriz uyarısı



Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinde yeni bir kriz uyarısında bulundu. IMF'den yapılan açıklamada küresel konjonktür önündeki risklerin son aylarda yeniden büyüdüğüne dikkat çekilerek bu yıl için öngörülen büyüme tahminleri aşağı çekildi.

IMF, Euro Bölgesi'nde ekonomik canlanmanın yeniden durgunlaşmasının büyük endişe yarattığını vurgulayarak Ukrayna ya da Ortadoğu gibi jeopolitik krizlerin de ilgili bölgelerin çok daha ötesinde enerji fiyatlarının artması gibi ekonomik zarara yol açabileceğini belirtti. IMF açıklamasında malî piyasalarda aşırı ısınma olasılığının getirdiği tehdide de dikkat çekildi.

Büyüme tahminleri düştü

IMF bu şartlar altında büyüme tahminlerini de aşağı çekti. Buna göre küresel büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,3'e, 2015 için yüzde 3,8'e düşürüldü. IMF'den yapılan açıklamada, “Büyüme hızı son yıllarda hayal kırıklığı yarattı. Özellikle de büyük ekonomilerde düşük faizlere rağmen çok az yatırım yapıldı ve talep için çok az önlem alındı. Ayrıca pek çok ülkede yapısal reformlara acil ihtiyaç var. Yaklaşık altı yıl önceki büyük resesyonun geç gelen etkileri sanılandan çok daha güçlü oldu” ifadelerine yer verildi.

Almanya da nasibini aldı

Küresel görünüme hakim olan olumsuz havadan Almanya da nasibini aldı. IMF, Alman ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,4, 2015 için yüzde 1,4'e düşürdü. IMF iktisatçıları, Alman hükümetine altyapıya, özellikle de bakım ve modernizasyon çalışmalarına kamu yatırımları yapma tavsiyesinde bulundu.

IMF, Euro Bölgesi için büyüme tahminini ise bu yıl için yüzde 0,8'e ve önümüzdeki yıl için yüzde 1,3'e düşürdü. Özellikle İtalyan ve Fransız ekonomileri için büyüme tahminleri büyük ölçüde aşağı çekilirken İspanya ekonomisinin ise istikrarlı bir yolda olduğu saptamasına yer verildi.

Rusya, Çin ve Brezilya

IMF, Ukrayna krizi nedeniyle uygulanan yaptırımlara atıfla Rus ekonomisinin büyük zorluklarla karşılaşacağı uyarısında da bulundu. Bir zamanların büyüme motoru Brezilya'nın da daha önceden tahmin edilenden çok daha zayıf bir konjonktürle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Önümüzdeki iki yıl yüzde 7'nin üzerinde büyümesi öngörülen Çin ekonomisi önünde büyük problemler görülmediği belirtilirken, Hindistan ‘ın da zayıf bir dönemin ardından yeniden toparlandığına dikkat çekildi.