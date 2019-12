IMF’den Euro’ya geçin çağrısı

IMF’nin hazırladığı, Financial Times Gazetesi’nde yayınlanan gizli raporda, Doğu Avrupa ülkelerine, AB’ye üye olun ya da olmayın, Euro’ya geçin çağrısı yapıldı.



Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin krizi aşmak için derhal Euro’ya geçmesi tavsiyesinde bulundu. Financial Times’ın elde ettiği gizli bir rapora göre IMF, döviz borç yükü sorununu aşmak, belirsizliği ortadan kaldırmak ve güven tesis etmek için bu ülkelerin kendi paralarından vazgeçerek Euro’yu benimsemesi gerektiğini bildirdi.



Habere göre IMF, Euro Bölgesi’ne katılım şartlarının gevşetilmesini ve Avrupa Merkez Bankası’ndan üyelik vermeden bu ülkelerin Euro Bölgesi’ne katılmalarının sağlanmasını önerdi.



Financial Times, yaklaşık bir ay önce hazırlanan gizli bir raporda yer alan bu önerinin, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yardım stratejileri konusundaki tartışmayı alevlendirebileceğini ileri sürdü. Dünya liderleri, geçen hafta yapılan G20 zirvesini başarılı bulmasına rağmen, Doğu Avrupa’daki zorluklar devam ediyor. Resesyonun derinleştiği IMF programları uygulayan iki ülke Ukrayna ve Letonya, yaşadıkları derin resesyona rağmen, fonun talep ettiği reformlara tepki gösterdi. Macaristan da bu tür reformları hayata geçirebilecek bir hükümet kurmak için uğraşıyor.



IMF raporu, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla birlikte geliştirilen ve Avrupa Birliği’yle Doğu Avrupa ülkelerini, bölgesel bir fon kurulması dahil, bölgesel krizle mücadele stratejisine ikna için hazırlandı. Daha önce bu yöndeki girişimler hem Batı Avrupa hem de Doğu Avrupa’nın muhalefetiyle karşılaşmıştı. Bu stratejiye destek toplama çabaları hem Batı hem de Doğu Avrupa’nın karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.



Diğer yandan, Avrupa ortak parası Euro’yu kullanan ülkeler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro’ya geçiş kurallarının gevşetilmesine karşı çıkıyor.



Bölgenin gayri safi yurtiçi hasılasının bu yıl yüzde 2.5 daralacağı tahmininde bulunan IMF, Türkiye dahil olmak üzere gelişen Avrupa’nın 2009’da 413 milyar dolar borç geri ödemesi bulunduğunu ve cari açıklarının toplam büyüklüğünün 84 milyar dolara ulaşacağını hesaplıyor. Raporda, finansman açığının kapatılması için uluslararası finans kuruluşlarından, AB ve diğer hükümetlerden bu yıl 123 ve önümüzdeki yıl da 63 milyar dolar olmak üzere 186 milyar dolar yardım gerektiği belirtildi. Bunun büyük bir kısmının IMF’den sağlanabileceği ancak en az 105 milyar dolarının diğer kaynaklardan elde edilebileceği ifade edildi.