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Dünya

IMF'den Bağdat'a: IKBY'ye 8 milyar dolar ödeyin

"Irak, IMF'nin taleplerine olumlu yanıt vermezse bunun bedelini ağır öder"

05 Şubat 2018 17:12

Uluslararası Para Fonu (IMF) merkezi Irak hükümetinden, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) 10 trilyon dinar (yaklaşık 8 milyar 64 milyon 500 bin dolar) ödemesini talep etti.

Rudaw'a konuşan Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Erefat Kerem, IMF'nin Irak Başbakanı Haydar el İbadi'den 2018 bütçesi kapsamında IKBY'ye 10 trilyon dinar (yaklaşık 8 milyar 64 milyon 500 bin dolar) ödemesini talep ettiğini ifade etti.

Kerem, "Kürdistan Bölgesi'ndeki havalimanlarında dış uçuşların başlatılması ve memur maaşlarının ödenmesi konusunda bir tarih belirlenmesini talep ettik ancak İbadi söz veremeyeceğini söyledi" dedi.

Irak Parlamentosu Değişim Hareketi (Goran) Parlamenter Mesud Haydar, Bağdat'ın IMF'nin talebine olumlu yanıt vermemesi halinde Irak'ın bütçesinin IMF tarafından onaylanamayacağını ifade ederek, "Bu durumda ekonomik olarak Irak değer kaybeder. Uluslararası şirketler ve bankalar Bağdat ile çalışamayacak" ifadelerini kullandı.

Irak'ın IMF'den 7 milyar dolar borç talep ettiğini hatırlatan Haydar, "Irak, IMF'nin taleplerine olumlu yanıt vermezse bunun bedelini ağır öder" diye konuştu.

88 milyar dolar olarak tahmin edilen Irak'ın 2018 bütçe yasa tasarısında IKBY'nin payı yüzde 17'den yüzde 12.67'ye düşürülmüş durumda.

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