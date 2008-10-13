T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF’den Avrupa’ya destek, ABD’ye çağrı

IMF Başkanı Kahn, Avrupa ülkelerinin bankaları korumaya yönelik dün aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını belirtti. ABD'den de krize karşı önlemi en k

13 Ekim 2008 03:00

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Euro bölgesindeki Avrupa ülkelerinin bankaları korumaya yönelik dün aldıkları kararları memnuniyetle karşıladığını belirtirken, ABD'den de finans krizine karşı önlemi en kısa sürede uygulamasını istedi.

Strauss-Kahn, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ile düzenlediği basın toplantısında, Euro bölgesi planının kapsamlı olduğunu ve bu plandaki unsurların sonuçta bütün Avrupa tarafından kabul edilebileceğini söyledi.

IMF başkanı, ABD'nin de devletin bankalardan hisse satın alması ve sıkıntıdaki kredileri üstlenmesi planlarını çabuk şekilde uygulaması gerektiğini kaydetti.

Strauss-Kahn, IMF ve Dünya Bankası'nın Güz Toplantıları çerçevesinde finans krizine karşı hafta sonunda aldığı kararların olumlu olduğunu vurgulayarak, "Bu kararların işe yarayacağına güvenim var. Sonuçta iyi bir yöndeyiz" dedi.

AB’den ‘banka batmasına izin yok’ kararı çıktı

Avrupa krize karşı Gordon Brown’un planını örnek aldı

Dünya bankası yoksul ülkelere yardım edecek

Bu arada Dünya Bankası'nın politika belirleyen makamı olan Kalkınma Komitesi, bankanın, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini ve finans sistemlerini destekleyeceğini ve yoksul ülkelere yardım edeceğini açıkladı.

Dünya Bankası Başkanı Zoellick, bu krizden dolayı hiç hak etmedikleri halde yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin ağır şekilde etkileneceğini hatırlatarak, "En yoksul ve en zayıf gruplar, en ciddi risklerle karşı karşıya. Bazı durumlarda görülecek zarar kalıcı olabilir. Bu krizle şimdi koordinasyon içinde mücadele etmeliyiz" dedi.

Zoellick, "Küresel finans krizi, insan yapısı bir felaket ve bunu aşmamızı sağlayacak önlemler bizim elimizde" diye konuştu.

Devam eden küresel finans krizine Batı'da gösterilen tepkinin önce kafa karışıklığı, sonra öfke, ardından da korku olarak geliştiğini anlatan Zoellick, "Kriz yayıldıkça bu doğal tepkiler de yayılacak. Bunu dikkate almalıyız" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24