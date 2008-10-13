IMF’den Avrupa’ya destek, ABD’ye çağrı

AB’den ‘banka batmasına izin yok’ kararı çıktı

Avrupa krize karşı Gordon Brown’un planını örnek aldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Euro bölgesindeki Avrupa ülkelerinin bankaları korumaya yönelik dün aldıkları kararları memnuniyetle karşıladığını belirtirken, ABD'den de finans krizine karşı önlemi en kısa sürede uygulamasını istedi.Strauss-Kahn, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ile düzenlediği basın toplantısında, Euro bölgesi planının kapsamlı olduğunu ve bu plandaki unsurların sonuçta bütün Avrupa tarafından kabul edilebileceğini söyledi.IMF başkanı, ABD'nin de devletin bankalardan hisse satın alması ve sıkıntıdaki kredileri üstlenmesi planlarını çabuk şekilde uygulaması gerektiğini kaydetti.Strauss-Kahn, IMF ve Dünya Bankası'nın Güz Toplantıları çerçevesinde finans krizine karşı hafta sonunda aldığı kararların olumlu olduğunu vurgulayarak, "Bu kararların işe yarayacağına güvenim var. Sonuçta iyi bir yöndeyiz" dedi.Bu arada Dünya Bankası'nın politika belirleyen makamı olan Kalkınma Komitesi, bankanın, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini ve finans sistemlerini destekleyeceğini ve yoksul ülkelere yardım edeceğini açıkladı.Dünya Bankası Başkanı Zoellick, bu krizden dolayı hiç hak etmedikleri halde yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin ağır şekilde etkileneceğini hatırlatarak, "En yoksul ve en zayıf gruplar, en ciddi risklerle karşı karşıya. Bazı durumlarda görülecek zarar kalıcı olabilir. Bu krizle şimdi koordinasyon içinde mücadele etmeliyiz" dedi.Zoellick, "Küresel finans krizi, insan yapısı bir felaket ve bunu aşmamızı sağlayacak önlemler bizim elimizde" diye konuştu.Devam eden küresel finans krizine Batı'da gösterilen tepkinin önce kafa karışıklığı, sonra öfke, ardından da korku olarak geliştiğini anlatan Zoellick, "Kriz yayıldıkça bu doğal tepkiler de yayılacak. Bunu dikkate almalıyız" dedi.