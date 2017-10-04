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Ekonomi

IMF'den 'artan borçlanma' uyarısı

"Hanehalkı borcu-GSYH oranı 2008-2016'da yüzde 15'ten 21'e yükseldi"

04 Ekim 2017 13:09

Uluslararası Para Fonu (IMF), artan borçlanmanın, küresel finansal kriz ve düşük büyüme riskini artırdığı uyarısı yaptı.

IMF, yılda iki kez hazırlanan Küresel Finansal İstikrar Raporu’nun Ekim 2017 sayısına ilişkin analitik bölümleri yayımladı.

"Hanehalkı Borcu ve Finansal İstikrar" ve "Finansal Şartlar ve Büyüme Risk Altında" başlığıyla yayımlanan iki rapordan oluşan analitik bölümlerde, hanehalkı borcunun son 10 yılda küresel çapta artmaya devam ettiği vurgulandı.

Dünya’nın haberine göre, borçlanmanın kısa vadede ekonomik büyümeyi olumlu etkilemesine karşın orta vadede zarar verdiğine işaret edilen "Hanehalkı Borcu ve Finansal İstikrar" raporunda, şunlar kaydedildi:

"Hanehalkının borçlarının artması bankacılık krizi ihtimalini yükseltir"

"Kısa vadede, hanehalkı borcunun GSYH'ye oranında izlenen bir artış, genellikle daha yüksek ekonomik büyüme ve daha düşük işsizlikle ilişkilendirilir. Buna karşın etkiler 3-5 yıl içinde tersine döner. Ayrıca, hanehalkının borçlarının artması bankacılık krizi ihtimalini yükseltir. Yükselen piyasa ekonomilerinde ortalama hanehalkı borcu-GSYH oranı, 2008-2016'da yüzde 15'ten 21'e yükseldi. Bu oran, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 52'den yüzde 63'e çıktı."

Hanehalkının borçlanmasındaki artışta bazı merkez bankalarının uyguladığı genişlemeci para politikalarının da rol oynadığına işaret edilen "Finansal Şartlar ve Büyüme Risk Altında" başlıklı raporda da risklerin özellikle düşük enflasyon ortamında daha yükseldiği vurgulandı.

Raporlarda, politika yapıcıların daha iyi finansal regülasyonlar ve denetimler, dış finansmana bağımlılığın azaltılması ve esnek döviz kuru rejimi gibi enstrümanlarla yüksek borçlanma risklerini azaltabileceği tavsiyelerine de yer verildi.

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