IMF’den açıklama: Sonuca çok yaklaştık

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Türkiye ile anlaşma yolunda çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.



Davos toplantılarına katılan Lipsky, ilerlemeler çerçevesinde yakın zamanda olumlu bir sonuca ulaşacaklarına inandığını vurguladı.



Türkiye ekonomisinin önceki yıllarda gelişme kaydettiğini ifade eden Lipsky, Türkiye'nin fonun etkin bir üyesi olduğunu, bu nedenle de fondaki pozisyonunun güçlendiğini söyledi.



John Lipsky, görüşmelere ara verilen bu süreçte Washington'a dönüşünde IMF yönetimiyle de görüşeceğini ifade etti.



Lipsky, Davos'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile IMF programı konusunda görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerin ardından taraflara 10 günlük bir ara verildiğini bildirmişti.

