-IMF'DEN "İŞSİZLİK" MORALİ İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, Türkiye'deki işsizlik oranının daha da aşağılara ineceğini düşündüğünü bildirdi. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti'nin (İFMC) ''Geçmişin Mirası Geleceğin Beklentisi Arasında Türkiye'' başlığıyla düzenlediği ''35. İktisatçılar Haftası'' İstanbul Üniversitesi'nde başladı. Lewis, ''Küresel Kriz Sonrası Değişen Dünya Dinamikleri'' başlıklı oturumda katılımcıların sorularını yanıtladı. Lewis, ''IMF açısından konuştuğumuz zaman, bu derslerden pay aldığımızı düşünüyoruz. Daha teknik ve analitik açıdan bakıldığı zaman farkında olduğumuz şöyle bir gerçek var; finansal piyasalara baktığımız zaman burada önemli olan daha iyi bir finansal sürdürülebilirliğin entegrasyonunu sağlamanız gerekiyor. Finansal sürdürülebilirliği yapabilmek için bunu politika ile entegre etmek gerekiyor. Çünkü burada sistemik riskler var'' diye konuştu. Döviz kuru politikasına ilişkin soru üzerine, Lewis, ''Hepimizin burada biraz oturup düşünmesi gerekiyor. Yani en uygun döviz kuru politikası nedir? Bu ülkenin kendi has özelliklerine bağlı. Sizin doğru döviz kuru sisteminizi belirleyen sistemin en çok ülkenin kendi özellikleriyle şekillendiğini biliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu. İşsizliğin birçok ülkede sorun olduğuna işaret eden Lewis, Türkiye'de işsizlik oranının aşağıya doğru indiğini, bu işsizlik oranının daha da aşağılara ineceğini düşündüğünü kaydetti. Lewis, Merkez Bankasının son dönemde aldığı kararları değerlendirirken de küresel bir sorun bulunduğunu, şu anda Türkiye gibi birçok ülkenin bunu yaşadığını, Merkez Bankasının da bununla ilgili politikalar yaratmaya çalıştığını ifade ederek, ''Zorlu zamanlar yaşıyoruz. Türkiye gibi büyük, gelişen pazarlar bu sorunu yaşıyor. Maalesef buradaki emtia fiyatları da bu duruma çok fazla yardımcı olmuyor. Ama benzer sorunlar diğer büyük, gelişen pazarlarda da yaşanıyor. '' dedi.