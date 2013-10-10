IMF’den 2,3 trilyon dolarlık zarar uyarısı

Uluslararası Para Fonu IMF, ABD’de izlenen mali ve parasal politikanın küresel tahvil yatırımcısına 2,3 trilyon dolara mal olabileceğini açıkladı.



IMF Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlaması ve ABD'nin borç tavanı krizinin 10 yıllık tahvil faizini 1 puan yükseltmesi halinde küresel tahvil piyasasında 2,3 trilyon dolar zarara mal olacağı uyarısında bulundu.

Raporda, gelişen ülkelerde yazın izlenen sermaye hareketlerine dayanarak merkez bankalarının bol likiditeden atacakları geri adımların risklerine dikkat çekti.



'Daha önce görülmemiş düzeyde karmaşık'



Rapor ayrıca ABD'nin temerrüte düşmesinin küresel ekonomi ve finansal sisteme ciddi boyutta zarar vereceği değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadeli faizlerdeki yükseliş sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini kaydeden fon, Fed'in çıkış stratejisinde doğru zamanda doğru iletişim metodlarını devreye sokmasının kritik derecede önem taşıdığının altını çizdi.

Fed'in niceliksel gevşeme programını azaltmasıyla kırılganlığı artacak gelişen ülkeler için fonun tavsiyesi iç dinamiklere odaklanıp ekonomilerinde dayanıklılığı artırmaları yönünde.