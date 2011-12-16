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Ekonomi

IMF'den '1930'lara döneriz' uyarısı

IMF Başkanı Lagarde, 1930'lardakine benzer tehditler konusunda uyardı.

16 Aralık 2011 02:00

T24 - IMF Başkanı Lagarde, 1930'lardakine benzer tehditler konusunda uyardı.
 
 
IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin ekonomik gerileme, artan korumacılık, izolasyon ve 1930'lu yıllarda yaşanan depresyonu yaşama riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.


Lagarde, "Dünyada hızla tırmanan krize karşı korunaklı olan bir ekonomi yok. Ne düşük gelirli ülkeler, ne gelişen ekonomiler ne de süper gelişmişler etki alanı dışında değil" diye konuştu.


Lagarde, "Bu, bir grup ülke tarafından çözülebilecek bir kriz değil. Tüm ülkelerin, bölgelerin, her kategoriden devletin hareket geçmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

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