-IMF'DE BAŞKANLIK SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI WASHINGTON (A.A) - 21.05.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, yeni IMF başkanının belirleneceği seçim sürecini başlattı. Kurul, cinsel taciz iddiasıyla ABD'de tutuklandıktan sonra IMF başkanlığından istifa eden Dominique Strauss-Kahn'ın yerine geçmek için aday başvurularını gelecek pazartesi gününden itibaren kabul edecek. IMF'den yapılan açıklamada, aday başvurularının 10 Haziran'a kadar yapılabileceği ve IMF'nin yeni başkanının 30 Haziran'a kadar seçilmiş olmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, 24 üyeli İcra Direktörleri Kurulu'nun, yeni başkanın belirleneceği seçimin "açık, liyakat temelli ve şeffaf biçimde" yapılmasına imkan veren bir süreci onayladığı kaydedildi. -YENİ BAŞKAN NASIL SEÇİLECEK?- Seçim sürecinde nasıl bir yol izleneceğine dair ayrıntılara yer verilen açıklamaya göre, IMF başkanlığı için başvuru süresi tamamlandıktan sonra eğer adayların sayısı üçü geçmişse, İcra Direktörleri Kurulu, adayların profilleri ve Kurul içinde aldıkları desteğe göre yapacağı değerlendirme sonucunda listeyi 3 adaya indirecek. Adaylar bildirildikten sonraki 7 gün içinde, 3 adaya indirgenen kısa listeyi uzlaşı yoluyla hazırlamayı hedefleyen Kurul, kısa listeyi oluşturana kadar adayların ismini gizli tutacak. Kısa listenin hazırlanmasının ardından ise, IMF'nin yeni başkanının İcra Direktörleri Kurulu'nca seçilmesi aşamasına gelinecek. Adaylarla Washington'da biraraya gelecek olan Kurul, daha sonra kendi arasında toplanarak adayları değerlendirecek ve içlerinden birini başkan seçecek. Kurul'un, yeni başkanı oylama sonucunda seçebileceği, ancak hedefinin uzlaşarak seçmek olduğu belirtildi.