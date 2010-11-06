-IMF'DE TÜRKİYE'NİN KOTA PAYI ARTIRILACAK ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Hazine Müsteşarlığı, IMF Kota ve Yönetim Reform Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle yüzde 0,55 olan kota payı yüzde 0,98'e çıkacak olan Türkiye'nin, kota artışından en fazla faydalanan 4'üncü, IMF'de en yüksek paya sahip 20. ülke konumuna geleceğini bildirdi. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu'nun, dün yaptığı toplantıda, IMF kota ve yönetim reform paketine ilişkin değişiklikleri görüştüğü ve kabul ettiği hatırlatıldı. Reform paketinin, IMF Guvernörler Kurulu'nca onaylanması ve üye ülkelerin iç hukuki süreçlerini tamamlamasını müteakip yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: ''Reform paketinin yürürlüğe girmesiyle, IMF'nin toplam kotaları iki katına (476,8 milyar SDR) çıkarılacak. Düşük gelirli ülkelerin kota payı korunarak, dinamik yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerin kota payı yaklaşık 6 puan artırılacak. İcra Direktörleri Kurulu, 24 üye ile çalışmalarına devam edecek ve 2 İcra Direktörlüğü, gelişmiş Avrupa ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere devredilecek.''