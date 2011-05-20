-IMF'DE İBRE AVRUPALI ADAYA WASHINGTON (A.A) - 20.05.2011 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanının seçilmesinde "açık bir sürecin" yürütülmesi çağrısında bulundu. Geithner, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, "IMF'nin yeni başkanının hızlı bir biçimde seçilmesine uzanan, açık bir süreç görmek istediklerini" kaydetti. Reuters ajansının haberine göre ise, Washington'ın, IMF başkanlığı için bir Avrupalı adayı desteklemesi bekleniyor. ABD ile Avrupa arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmaya göre, IMF'nin başkanlığını her zaman bir Avrupalı yürütürken, IMF'nin kardeş kuruluşu olan Dünya Bankası'na ve IMF'nin 2 numaralı pozisyonuna ise bir Amerikalı başkanlık ediyor. Fransa'nın halen dönem başkanlığını yaptığı G-20 platformu, iki yıl önce "açık, şeffaf ve liyakatı temel alan bir seçim sürecini" onaylamasına karşın, başkan adaylarının milliyetinin, bu süreçte bir kriter olmaktan çıkarılması üzerinde görüş birliğine varamamıştı. IMF içinde son yıllarda güç kazanan bazı yükselen piyasa ülkeleri, kendilerinden adayların da IMF'nin başkanlığına seçilebilmesi gerektiğini belirtiyor. -"LAGARDE, IMF BAŞKANLIĞI İÇİN EN MUHTEMEL TERCİH"- Reuters'ın haberinde, Avrupa'nın, IMF'nin başkanlığı pozisyonunu elinde bulundurmaya devam edeceğine dair düşüncenin arttığını ve Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın, bu pozisyon için en muhtemel tercih olarak görüldüğü ifade edildi. Habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir Kanadalı yetkili, "Gerçek şu ki, bu süreç, bu görevi bir Avrupalı'nın üstlenmesiyle sonuçlanacak" dedi. Ajansın haberinde, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin bu konuda değişimler görmeyi arzu ettiği, ancak IMF ve ABD Hazine Bakanlığına yakın kaynakların, nihayetinde ABD'nin, Dünya Bankasına başkanlık etme pozisyonunu tehlikeye atmamak için, IMF Başkanlığı için bir Avrupalıyı destekleyeceğini söyledikleri belirtildi. Haberde, Avrupalı liderlerin IMF başkanlığını garantiye almak için hızlı biçimde hareket etmesine karşın, Çin, Brezilya ve Güney Afrika'nın, seçim sürecinin herkese açık olması ve adayların milliyetlerini değil, niteliklerini temel alması gerektiği yönünde açıklamalar yaptıklarına işaret edildi. -"YÜKSELEN ÜLKELER KEMAL DERVİŞ'TEN YANA"- Lagarde'ın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde büyük saygı gören bir isim olduğu ifade edilen haberde, yükselen ülkelerin ise IMF'nin yeni başkanı olarak Kemal Derviş'ten yana göründükleri belirtildi. Üst düzey bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada. "AB, Lagarde'ı destekliyor ve ABD de bundan mutlu, çünkü gerek IMF'deki 2 numaralı pozisyonunu gerekse de Dünya Bankası başkanlığını bırakmaya hazır değil. Bu sefer yükselen piyasa ekonomileri mücadele edecek, ancak kaybedecekler" diye konuştu. ABD Hazine Bakanlığının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Leal Brainard, Washington'daki bir konferansta yaptığı açıklamada, ABD'nin herhangi bir adayı desteklemediğini, ancak küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklar gözönüne alındığında, yeni başkanın hızlı biçimde seçilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. ABD ve Avrupa ülkeleri, IMF'nin yeni başkanını seçecek olan İcra Kurulu'ndaki oy ağırlıklarının yüzde 50'den fazlasını ellerinde bulundurmaları nedeniyle, bu süreçte belirleyici bir güce sahipler.