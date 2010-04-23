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Ekonomi

IMF'de borçlanma kaygısı

IMF, astronomik boyutlardaki borç stoklarının yeni krizlere davetiye çıkarmasından endişeli.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Küresel ekonomik krizle mücadele stratejilerinden çıkmaya çalışan hükümetler mütevazı büyümeden medet umuyor. IMF, astronomik boyutlardaki borç stoklarının yeni krizlere davetiye çıkarmasından endişeli.
 
Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre, küresel finans sistemi göreceli istikrara kavuşmaya başladı. Ancak zengin ülkelerin kurtarma operasyonlarında altına girdiği devasa borç yükü ekonomik canlanmayı tehdit ediyor.

Dünyanın ekonomisi en güçlü ülkelerinin borçlanma oranı, İkinci Dünya Savaşı sonrasının en yüksek düzeyine çıktı. Uluslararası Para Fonu’nun küresel mali istikrar raporu iki yıldır felaket senaryosunu andırmaktaydı. Bu yıl rapor daha iyimser çıktı.


Büyüme istikrar kazandırıyor

Para Fonu Para ve Sermaye Pazarları Bölümü Direktörü Jose Vinals yeniden başlayan küresel büyümenin istikrarsızlık tehlikesini azalttığını söylüyor.

Para Fonu uzmanı, özellikle krizden ağzı yanan ülkelerde bütçe disiplininin terk edildiğine dikkat çekiyor ve kamu borçlarının artıp borç stoklarının büyümesinin endişe kaynağı olduğunu söylüyor. Vinals, bu problemin ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çekiyor.


Konsolidasyon şart

Para Fonu bu nedenle hükümetlerden bütçelerini nasıl sağlığa kavuşturacaklarına dair somut planlar hazırlanmasını istiyor. Jose Vinals aksi takdirde ekonomik konjonktürün ciddi tehlikelerle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Para Fonu uzmanı kredi arzının daralıp kamunun kredi ihtiyacının artmasının faizlere de yansıyacağı ve bankaların özel sektöre daha az kredi açmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.


Bankaların astronomik zararı

Para Fonu Para ve Sermaye Pazarları Bölümü Direktörü bu durumda yeniden mali ve ekonomik krize sürüklenmenin kaçınılmaz olacağını belirtiyor. Para Fonu aynı zamanda ticari bankaların finans krizi yüzünden korkulduğu kadar zarar etmediğine de dikkat çekiyor.

Jose Vinnals, "Tahminlerimize göre özel bankaların zararı 500 milyar Dolar az çıktı. İki trilyon 800 milyar yerine iki trilyon 300 milyar Dolar oldu" diyor. Jose Vinals bu zararın üçte ikisinin artık bankaların hesap defterlerinden silindiğini, ancak başta Alman kamu bankaları olmak üzere kasalarda 800 milyar Dolar’lık değersiz kağıt kaldığını söylüyor.


Finans piyasasına yeni kurallar

Para Fonu uzmanı Vinals, finans piyasası krizlerinin önlenmesi için banka ve hükümetler tarafından yapılan öneriler kadar, bir an önce uzlaşmaya varılıp bu önlemlerin koordineli bir şekilde uygulama sokulmasının da önemli olduğunu ifade ediyor.

Uluslararası Para Fonu Para ve Sermaye Pazarları Bölümü Direktörü kredi sıkıntısını giderebilmesi için koşulan şartların Yunan ekonomisinin düzelmesine katkıda bulunacağını ve Yunanistan’ın doğru yolda bulunduğuna inancının tam olduğunu da sözlerine ekliyor. Pazar gününe kadar sürecek olan Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ortak genel kurulunda Yunanistan krizinin enine boyuna tartışılması bekleniyor.


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