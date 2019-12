IMF’de aşk skandalı

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın, kurumda çalışan evli Macar Piroska Nagy ile kurduğu gönül ilişkisi ortaya çıktı. Strauss-Kahn ilişkiyi kabul edince evli sevgilisine IMF içinde ayrıcalık sağlayıp sağlamadığı da gündeme geldi, inceleme başlatıldı.



Üye ülkelerin küresel kriz ile baş edebilmesi için geniş çaplı bir çözüm arayışında olan Uluslararası Para Fonu (IMF), Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın kurumda çalışan Piroska Nagy ile kurduğu gönül ilişkisinin ortaya çıkmasıyla birlikte büyük bir skandala imza attı. İkilinin ilişkisinin ortaya çıkmasıyla birlikte 59 yaşındaki Başkan Strauss Kahn’ın Macar kökenli ve evli sevgilisine IMF içinde statü ve maaş konusunda ayrıcalık sağlayıp sağlamadığı konusu da gündeme geldi. Morgan, Lewis ve Bockius LLP şirketleri geçmişte Fransa Ekonomi Bakanlığı görevini de üstlenmiş olan Strauss Kahn hakkında kurum içi soruşturma başlattı. Dominique Strauss Kahn’ın yaşadıkları Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz’in geçen yıl mayıs ayında başından geçenlere benzetildi.



Karı-koca anlaşacaklardı



Konuya tanık olan kaynaklara göre Strauss-Kahn, 2007 yılı aralık ayında Nagy’ye bir ilişki yaşama teklifi içeren e-postalar göndermeye başladı. İkili yazışmaların ardından bir konferansta bir araya geldi ve yazışmalarla başlayan ilişki, ilerleyen günlerde somut hale gedi. Nagy’nin eşi Arjantin doğumlu ekonomist Mario Blejer, karısının ilişkisini fark edince, sevgililer görüşmeme kararı aldı. O dönemde kendisi de IMF’de çalışan Mario Blejer, eşi Piroska Nagy’i affederek sorunlarını gizlice çözmeye çalıştı. Ancak, bu ilişkinin IMF içinde yayılmasıyla ve IMF Rusya temsilcisi Aleksei Mozhin’in aldatılan eş Mario Blejer ile görüşme yapmasıyla birlikte süreç bir anda kontrolden çıktı.



Krizde soruşturma



Bu ayın sonunda tamamlanması planlanan Strauss Kahn soruşturması nedeniyle global krizin göbeğinde bu kadar önemli rol oynayan uluslararası kurumun zedelenebileceği endişesi tedirginlik yaratıyor. IMF içinde soruşturmayı başlatan kişinin ise IMF Yönetim Kurulu’nun en kıdemli üyesi olan Mısır ve Arap ülkelerinin temsilcisi konumundaki Shakour Shaalan olduğu ifade ediliyor. IMF’nin sözcüsü Masood Ahmed, "Başkanımızın kişiliğinden kaynaklanan uygunsuz davranışlarla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Kurum prensiplerimizden dolayı yöneticilerimiz nezdinde ortaya atılan her türlü iddianın araştırılması gerekir" dedi.



Başkan Strauss Kahn ise, araştırmayı yapan konseye her türlü desteği verdiğini ve vermeyi sürdüreceğini belirterek, "Herşey 2008 yılının ocak ayında yaşandı. Ama olaylar benim özel hayatımın dışına taşmadı. Fonun başkanı olarak bu ilişki yüzünden görevimi asla kötüye kullanmadım" dedi. 185 üyesi olan IMF’nin başkanı Dominique Strauss Kahn, otoritelerce ekonominin en büyük duayenleri arasında gösteriliyor. Strauss Kahn’ın düştüğü bu durumun, mali krizin hızla yayıldığı bu günlerde ortamı olumsuz etkileyeceği de belirtiliyor.



İşten ayrılan sevgilinin tazminatı açıklanmadı



Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) çalışan sayısını düşürme kararı aldığı ağustos ayında görevden ayrılan Piroska Nagy’nin aldığı tazminat açıklanmadı. Ancak, ilk incelemelere göre bu ödemede herhangi bir ayrıcalık da göze çarpmadı. Şu an Avrupa Kalkınma ve Gelişim Bankasında çalışan Nagy, görevi bırakması için baskı görmediğini ifade ediyor. Soruşturma kapsmaında Strauss-Kahn’ın, başka bir bayan çalışana daha ayrıcalık sağlayıp sağlamadığı da inceleniyor.



Yönetim Kurulu: Bize bile haber vermediler



Dominique Strauss Kahn’ın soruşturması, bazı yönetim kurulu üyelerinin de tepkisini çekiyor. 24 üyesi bulunan kuruldaki bazı üyeler, "Soruşturma bizim haberimiz olmadan başlatıldı. Geçerliliğini kabul etmiyoruz" diyor. Bir IMF yetkilisi ise üyelerin tepkisini çeken bu durumu, "Soruşturmayı bilen sayısının kısıtlı tutulması gizliliğin bozulmaması için şarttı. Soruşturmanın iyi bir şekilde sürdürülebilmesi için gizlilik önem taşıyordu" dedi.



Wolfowitz ayrılmıştı Kahn da istifa eder mi



Dünya Bankası eski Başkanı Paul Wolfowitz için, aynı kurumda çalışan sevgilisi Şaha Rıza’yı, mevki ve ücret acısından kayırarak kuralları çiğnediği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. ’Aşk, maaş ve terfi’ skandalının patlak vermesinden sonra Dünya Bankası’nda oluşturulan komite, Wolfowitz’e görevi bırakması konusunda büyük baskı yapmıştı. Wolfowitz de çağrılara haftalarca direndikten sonra mayıs ayı sonunda istifasını vermek zorunda kalmişti. IMF ekonomistlerine göre Başkan Strauss Kahn’ı da şimdi benzer bir süreç bekliyor.