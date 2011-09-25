-IMFC sonuç bildirgesi yayımlandı WASHINGTON (A.A) - 25.09.2011 - Dünya Bankası IMF yıllık toplantıları çerçevesinde toplanan Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), Avro bölgesindeki mevcut borç krizi başta olmak üzere küresel ekonominin içinde bulunduğu tehlikelere karşı ''olağanüstü ihtiyat, işbirliği ve cesur adım'' çağrısı yaptı. IMF'nin politikalarının oluşturulduğu organ olan IMFC'nin 24'üncü toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, küresel ekonominin ''tehlikeli bir aşamaya'' girdiği belirtilerek, bu durumun, ''IMF ve IMF üyesi ülkelerin olağanüstü ihtiyatla hareket etmeleri, işbirliği yapmaları ve cesur adımlar atmaya hazır olmalarını'' gerektirdiği kaydedildi. ''Avro bölgesindeki yetkililerin, borç krizine çözüm bulmak için gerekenleri yapma kararlılığı içinde olmalarının cesaret verici olduğu'' ifade edilen bildiride, ''IMF'nin, küresel rolünün bir parçası olarak bu çabaya kuvvetli destek vermeye hazır olduğu'' vurgulandı. -''Toplu hareket edeceğiz''- Bildiride şöyle devam edildi: ''Bugün, küresel ekonominin yüz yüze olduğu tehlikelerle mücadele yolunda kararlı biçimde hareket etme kararı aldık. Bu tehlikeler arasında ülkelerin borç riskleri, finansal sistemdeki kırılganlıklar, ekonomik büyümenin zayıflaması ve yüksek işsizlik oranı yer alıyor. Koşullarımız değişkenlik göstermekte, ancak ekonomilerimiz ve finansal sistemlerimiz birbiriyle yakından bağlantılı. Dolayısıyla güveni ve finansal istikrarı yeniden tesis etmek ve küresel büyümeyi yeniden canlandırmak için toplu şekilde hareket edeceğiz''. -''Gelişmiş ekonomiler, küresel gerilimlere etkin çözümün anahtarı''- Sonuç bildirisinde, gelişmiş ekonomilerin, mevcut küresel gerilimlere etkin çözümler bulunmasının çekirdeğinde yer aldığı vurgulanırken, ''kayda değer'' bir istikrar ve büyüme gösteren yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin de, etkili bir küresel karşılığın ortaya koyulmasında anahtar konumda bulunduğu belirtildi. Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılarla mücadelede hem gelişmiş ekonomiler, hem de yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde atılması gereken adımların sıralandığı bildiride, finansal sektör reformunun taşıdığı önemin altı çizilerek, bu reform ajandasının tam ve zamanlıca hayata geçirilmesine olan bağlılık teyit edildi. Bildiride, sistematik açıdan önemli finansal kurumlara ilişkin düzenlemenin güçlendirilmesine dönük koordineli çabalara devam edileceği kaydedildi. IMF'ye, mevcut krize sistemli bir çözüm getirilmesi ve gelecekteki krizlerin önlenmesine katkı sağlamada kilit rol oynama çağrısının da yapıldığı bildiride ayrıca, 2010 kota ve yönetim reformunun 2012'deki yıllık toplantılara kadar yürürlüğe girmesi hedefinin karşılanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılacağı belirtildi.